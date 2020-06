Le CHU de Nîmes se prépare à affronter une nouvelle crise sanitaire

La pandémie COVID-19 n'est pas encore finie que les projets immobiliers du CHU de Nîmes sont amendés pour tenir compte des enseignements de cette crise. Des nouveaux bâtiments adaptables et conçus avec des flux séparés, que ce soit pour les patients, les personnels ou les flux logistiques.

Le Covid-19 aura tout chamboulé à l'hôpital, jusqu'à l'immobilier. Les deux projets en cours du CHU de Nîmes ont été modifiés. Le bâtiment de 254 lits livrable fin 2022 pour les maladies infectieuses, les soins de suite et de rééducation et la gériatrie a été amendé. Quant à la surélévation d'un étage du bâtiment "Carémeau-Sud" : 90 lits livrables à l'été 2022 pour des soins de surveillance continue/soins critiques, c'est carrément l'appel d'offre qui a été modifié. L'épidémie est survenue alors qu'il était en cours.

Être adaptable, modulable

Dans le grand bâtiment de 254 lits qui sera construit sur le plateau central du CHU dont le chantier débutera à la fin de l'année, le service des maladies infectieuses comptera 21 lits. Il y en aura 100 pour les soins de suite et 133 pour la gériatrie. Des services qui seront sécables en petites unités de 10 lits, et qui pourront chacune passer en charge virale haute densité. Et en cas de pandémie, l'ensemble du bâtiment, les 254 lits, pourra recevoir des malades type Covid.

Un manque : les lits de surveillance continue, de soins critiques

C'est une autre leçon de cette pandémie tirée par Nicolas Best, le directeur du CHU de Nîmes, le manque de lits d'après-urgence, des lits de surveillance continue/soins critiques. Des lits pour des séjours courts, 24 à 48 heures, avant transfert vers un service de médecine. Comme l'appel d'offre pour la surélévation d'un étage du bâtiment "Carémeau Sud" était en cours, 90 lits en tout, il a été modifié. Les 30 lits de surveillance continue sont devenus 40 et ils pourront tous, un par par un, être convertis en lits de réanimation si besoin. Modification à coût constant selon le directeur.

Au-delà de la construction en dur, du modulaire

Autre enseignement à tirer de la pandémie selon la direction de l'hôpital, le besoin de structures mobiles pour absorber le surplus de malades sans trop impacter les activités courantes. D'où l'idée de constructions modulaires, une chambre pré-équipée avec ses circuits de vide, d'oxygène, sa salle de bain. Elle attendrait chez le constructeur et serait mobilisable en cas de coup dur. Le CHU de Nîmes est leader dans cette idée, il devrait en acheter rapidement. Combien ? 16, 20, 24 ? Nicolas Best ne veut rien en dire pour l'instant. Mais il sait déjà où elles pourraient être installées : sur le parking des urgences ou au bas du bâtiment Carémeau-Sud.