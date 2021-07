Coronavirus: le CHU de Nîmes participe à l'initiative Covidliste

Covidliste est une initiative citoyenne et bénévole qui permet la mise en relation entre des volontaires à la vaccination et des professionnels de santé qui disposent de doses de vaccin. Le CHU de Nîmes participe désormais à l'initiative. Dès qu'un professionnel de santé de l'hôpital constate qu'il a des doses disponibles, il peut utiliser Covidliste pour trouver facilement des volontaires selon des critères d'âge et de distance. Les volontaires sont d'abord notifiés par mail. S'il reste des doses encore non attribuées en fin de journée, les inscrits les plus proches sont recontactés par SMS. Les doses sont réservées. La liste des inscrits est envoyée à l'hôpital et ils peuvent être vaccinés lorsqu'ils se présentent. Près de 40.000 personnes ont déjà pu être vaccinées grâce à cette application, depuis sa création en mars 2021. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire.