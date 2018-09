Vienne, Département Vienne, France

Ils l'ont annoncé mercredi après-midi à Châtellerault. D'ici trois ans, le CHU de Poitiers et le Groupement hospitalier Nord-Vienne (GHNV) Châtellerault- Loudun vont fusionner. Et dès le 1er novembre prochain, la direction des trois hôpitaux sera commune. Une décision qui devra être votée les 5 et 18 octobre par les conseils de surveillance de Poitiers et de Châtellerault.

Le travail que nous faisons, c'est de développer et de renforcer l'offre de soins dans le Nord-Vienne

Alain Claeys et Jean-Pierre Abelin, respectivement présidents des conseils de sécurité du CHU de Poitiers et du GHNV, se sont félicités de cette décision. "Le travail que nous faisons, c'est de développer et de renforcer l'offre de soins dans le Nord-Vienne. Avec la direction commune, nous mettons nos moyens en commun" a expliqué Alain Claeys.

Une direction commune dès novembre

Pour sa part, Jean-Pierre Abelin se réjouit de pouvoir "conserver une offre de soins à Châtellerault et à Loudun". Il assure que le pire a été évité : "Si ça allait mal et qu'il n'y avait pas de solution, le risque était une fuite en avant, le départ de certains médecins, et deuxièmement l'obligation pour les citoyens d'aller à Poitiers pour se faire soigner".