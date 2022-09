Un appel aux dons de lait maternel pour aider les bébés prématurés au CHU de Poitiers

Le CHU de Poitiers a besoin de don de lait maternel pour venir en aide aux près de 200 bébés prématurés qu'il accueille chaque année. Son lactarium cherche régulièrement des donneuses qui allaitent et peuvent offrir un surplus aux mères qui ne peuvent pas encore le faire pour leur enfant.

Le lactarium du CHU de Poitiers manque de lait maternel pour les bébés prématurés et lance un appel aux dons. (illustration)

Le lactarium du CHU de Poitiers lance un appel aux dons à destination des mères qui allaitent et qui pourraient donner leur surplus de lait pour les enfants prématurés de l'hôpital. Les stocks sont assez bas en cette rentrée.

Parmi les près de 200 bébés prématurés accueillis chaque année, Médéric est né avec trois mois d'avance en juillet dernier : « Quand mon bébé est né il a fallu attendre que moi déjà, j'ai du lait, et qu'il puisse être analysé. J'ai compris que d'autres mamans allaient m'aider » témoigne sa mère, Constance.

Les 10 premiers jours de sa vie, son fils a bénéficié de lait maternel venu de donneuses : « Cela m'a ouvert les yeux sur une réalité que je ne connaissais pas du tout : les prématurés ne peuvent manger que cela » explique la jeune maman.

Lait artificiel interdit aux prématurés

Contrairement aux enfants nés à terme, les bébés prématurés n'ont pas fait de stocks tout au long de la grossesse et ont besoin d'apports nutritionnels immédiats : « Un prématuré va recevoir des perfusions mais aura aussi besoin très vite de petites quantités de nourriture pour faire travailler ses intestins progressivement. On a donc tout de suite besoin de lait » explique Patricia Renaud, infirmière coordinatrice du lactarium du CHU de Poitiers.

Le lait artificiel ou industriel ne peut pas encore être digéré par ces nourrissons prématurés. Leur donner augmenterait le risque de développer des maladies digestives qui peuvent être mortelles.

C'est vital pour ces petits bébés

Le temps de lactation chez la mère lui, n'est pas immédiat. Dans les cas de grands prématurés, des précautions supplémentaires sont prises pour analyser son lait et le pasteuriser avant de le donner au nourrisson. Il y a donc un délai durant lequel le recours à du lait maternel déjà pasteurisé est impératif : « C'est vital pour ces petits bébés » commente l'infirmière responsable du centre de don.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

40 litres en réserve au lieu de 200

Habituellement, le lactarium de Poitiers peut avoir jusqu'à 200 litres de lait maternel en réserve. Aujourd'hui, le niveau est plutôt autour de 40 litres. L'établissement lance donc un appel aux dons pour toutes les mères qui pourraient fournir au minimum un litre de lait maternel.

Constance, dont le fils se porte bien, est elle-même devenue donneuse depuis : « Mon bébé ne consomme pas tout ce que je peux lui donner, donc je rends ce que l'on a donné à mon bébé » explique-t-elle.

C'est grâce à elles que mon bébé a pris du poids et ça c'est beau.

La jeune maman est particulièrement reconnaissante de cette silencieuse solidarité : « Quand on vit cette expérience-là, avec un bébé en réanimation, se savoir soutenue de cette manière, c'est énorme. Je remercie ces mamans-là qui ont nourri mon bébé, même si je ne sais pas qui elles sont. C'est grâce à elles que mon bébé a pris du poids et encore du poids, et ça c'est beau » partage-t-elle dans un large sourire.

Conditions pour être donneuse

Le don de lait maternel est anonyme et gratuit. Etant donné la santé fragile des bébés prématurés, des précautions sont prises pour s'assurer de la meilleure qualité possible du lait qui leur est donné. Pour être donneuse, il faut être en bonne santé, ne pas fumer et ne consommer ni drogue ni alcool. Un questionnaire médical est prévu pour lancer la démarche.

Le CHU assure toute la logistique en prêtant du matériel et en venant chercher le lait à domicile.

Si vous souhaitez être donneuse, renseignez vous auprès du lactarium de Poitiers au 05 49 44 47 34.