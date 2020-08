Le CHU de Reims envoie cinq tonnes de matériel médical au Liban

Le CHU de Reims (Marne) a expédié ce jeudi cinq tonnes de matériel sanitaire à destination des hôpitaux de Beyrouth. Un geste de solidarité qui répond à la demande d'aide médicale d'urgence, émise par le ministère des solidarités et de la santé. Mardi, une double explosion mortelle frappait le port de la capitale libanaise, causant la mort de plus de 130 personnes et en blessant 5.000 autres. Depuis les structures médicales sont débordées et à court de matériel de soins.

Aider à la prise en charge des blessés

Au total, huit palettes sont envoyées pour aider à la prise en charge de 350 blessés, selon le CHU de Reims. Des bandelettes, seringues, compresses, perfusions, médicaments, morphine et antibiotiques qui ont quitté la Marne hier, en direction de la base militaire d'Orléans où des avions affrétés par le Gouvernement ont été chargés de l'aide de plusieurs établissements français. L'arrivée du matériel à Beyrouth est prévue ce vendredi.

Le matériel a été transporté par camion jusqu'à Orléans puis par avion jusqu'à Beyrouth - CHU de Reims

Le CHU de Reims répond à l'appel d'urgence du ministre de la santé, en soutien aux hôpitaux libanais - CHU de Reims

à lire aussi Explosions au Liban : au moins 21 Français blessés, Emmanuel Macron sur place ce jeudi