Le CHU de Reims inaugure sa première IRM dédiée à la pédiatrie

Le CHU de Reims a inauguré ce 15 décembre sa nouvelle IRM au sein de l'American Memorial Hospital, l'hôpital des enfants. Il s'agit de sa quatrième IRM mais la toute première dédiée à la pédiatrie (et à l'activité gynécologique).

L'IRM, imagerie par résonnance magnétique, est un examen qui permet de voir les organes du corps de manière non invasive mais qui peut être parfois très angoissant pour un enfant. "C'est un examen qui dure en moyenne 20 à 40 minutes, précise Gauthier Decary, manipulateur radio et faisant fonction de cadre de santé. On est confiné et il ne faut pas bouger."

Mais cette IRM-là a été justement entièrement pensée pour les enfants. Dès leur arrivée, ils sont plongés dans un univers ludique autour du thème de l'espace, qui se décline ensuite tout au long du parcours, à l'accueil, dans le couloir, dans la salle de déshabillage, les toilettes et jusqu'à l'appareil d'examen. C'est l'association Les Petits Princes , qui réalise les rêves d'enfants gravement malades, qui a financé la totalité de ces décors, de la conception à l'installation, pour un montant total de 30 000 euros. Elle en a confié la réalisation à Valérie Rezai, directrice artistique : "L'enfant va suivre une petite fille, un petit garçon et leurs deux animaux qui ont fait des bêtises. Ils ont mélangé les planètes. Il va falloir réaligner les planètes du système solaire en suivant un fil rouge qui va conduire le jeune patient sur le parcours jusqu'à l'examen."

"Dans l'IRM, l'enfant va aussi pouvoir choisir un film qu'il va écouter au casque, poursuit Gauthier Decary. Le but, c'est vraiment de rassurer l'enfant, de l'emmener en voyage et d'éviter d'avoir cette angoisse liée à l'examen. Mais cela permet aussi de rassurer les parents puisque la prise en charge de l'enfant est optimisé pour que l'examen se fasse dans les meilleures conditions."

Dès la salle d'attente, l'enfant est plongé dans un univers ludique autour de l'espace. © Radio France - Soline Demestre

Mais cette nouvelle IRM, c'est aussi un confort de travail pour les soignants selon le Dr Aline Carsin-Vu, radiologue pédiatrique : "Avant, on faisait les IRM sur les sites adultes et on avait une augmentation croissante des demandes auxquelles on n'était plus en mesure de répondre. Ça va nous permettre de faire plus facilement et plus rapidement les examens d'imagerie pédiatrique avec un meilleur confort pour les enfants. Ils vont pouvoir rester sur le site de l'hôpital américain, avec une meilleure sécurité puisqu'on fait des examens qui nécessitent que l'enfant soit endormi. Ça nous permet d'être à proximité des services de réanimation et d'anesthésie des urgences."

Pour les jeunes patients et leurs familles, ce sont aussi des délais de rendez-vous qui seront réduits. "Jusqu'à présent on pouvait aller jusqu'à deux mois d'attente pour une IRM sans sédation et jusqu'à dix mois pour un examen sous anesthésie générale, poursuit le Dr Carsin-Vu. Avec la nouvelle IRM, on va réduire légèrement les délais pour les examens sous anesthésie puisqu'on n'a pas plus d'anesthésistes, mais pour les examens sans sédation, on peut maintenant avoir un rendez-vous sous une quinzaine de jours."

Tout est décoré de l'accueil à l'examen © Radio France - Soline Demestre

La salle de déshabillage en amont de l'examen © Radio France - Soline Demestre