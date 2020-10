Le CHU de Rouen à l'honneur sur France 5

Le service de chirurgie cardiaque du CHU de Rouen a laissé pénétrer en juin dernier le Magazine de la Santé de France 5. La série de reportages est diffusée à partir de ce lundi. Pour en parler le professeur Fabien Doguet du CHU de Rouen et co- présentateur de l'émission était notre invité.

Pour montrer l'intérieur d'un service de chirurgie cardiaque une équipe du Magazine de la Santé de France 5 a passé quelques jours en juin dernier au CHU de Rouen, dans le service du professeur Fabien Doguet, chirurgien au CHU et co-présentateur le mardi du Magazine de la Santé et d'Allo Docteurs avec Marina Carrère d'Encausse. Il était ce lundi matin l'invité de la rédaction sur France Bleu Normandie. "L'idée était de voir de la chirurgie cardiaque et d'avoir des témoignages de patients sur la chirurgie cardiaque courante mais aussi moins courante comme les greffes cardiaques ou les coeurs artificiels."

A la question comment se porte le cour des Français ? Réponse du docteur Doguet: "il y a encore du boulot , on risque de venir dans mon service. Il faut avoir une activité physique régulière, arrêter de fumer et faire attention à son alimentation".