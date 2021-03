Le CHU de Rouen accélère la vaccination de son personnel et de tous les autres professionnels de santé

Une campagne de vaccination a débuté au CHU de Rouen ce jeudi après-midi, pour accélérer la vaccination des personnels soignants au sens large. Elle a débuté lentement à l'hôpital, faute de doses disponibles notamment. Mais cette fois, des box ont été installés sur la mezzanine du bâtiment principal pour accueillir les candidats au vaccin, avec ou sans rendez-vous. Il s'adresse au personnel de l'hôpital mais également à tous les professionnels de santé du secteur. Les soignants de plus de 50 ans, ainsi que ceux qui présentent des facteurs de risque ont été parmi les premiers vaccinés en janvier, mais à ce jour, seulement 30% du personnel du CHU de Rouen est protégé. Il s'agit d'accélérer le mouvement, alors que le variant britannique représente désormais plus de la moitié des cas de Covid. "Les gens des transports sanitaires, les pompiers, tous ceux qui participent aux soins [...] parce qu'on a particulièrement besoin d'eux dans le dispositif de santé" explique le Professeur François Caron.

Charlène est venue se faire piquer avant de prendre son service de nuit aux urgences adultes "même si j'ai jamais été testée positive, ça veut dire qu'on se protège efficacement quand même". Anne travaille dans le même service, "le secteur Covid on y va nous, donc c'est vrai que c'est important de se protéger et nous et les patients".

Malheureusement, ça va barder... Pr. François Caron, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rouen.

"Malheureusement, ça va barder" prédit le chef du service des maladies infectieuses du CHU, "le variant anglais est là , très présent, très largement supérieur à la moitié des cas de Covid, donc les semaines à venir sont sombres" avec probablement des hospitalisations en hausse. L'appel a donc été lancé à tout le personnel. Mais les soignants n'échappent pas à "l'hésitation vaccinale" comme l'appelle François Caron. Certains sont réticents aux vaccins, encore plus à l'AstraZenaca. "Oui, il y a de la fièvre avec le vaccin AstraZenaca, mais pas chez tout le monde et bien prévenu par le paracétamol c'est très bref et c'est tout. Oui, il y a un peu de douleur à l'épaule, mais qu'est ce que c'est que d'avoir un tout petit peu mal à l'épaule et d'être ensuite prévenu d'une affection mortelle ?" Le vaccin AstraZeneca serait efficace à 80% contre le virus, et contre le variant anglais.

En deux heures ce jeudi, les trois infirmiers ont piqué une soixantaine de personnes, qui sont reparties avec un comprimé de paracétamol et un badge "Covid : vacciné(e)". Le centre de vaccination est ouvert tous les après-midi, entre 13h15 et 18 heures, sur la mezzanine du bâtiment principal du CHU de Rouen.