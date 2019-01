Le CHU de Rouen acquiert un robot de pointe destiné à la cardiologie

Le Medical training and testing center du CHU de Rouen accueille un nouveau robot nommé R-one. Conçu par la l'entreprise rouennaise Robocath, le robot permet aux médecins des gestes plus précis et de se protéger des rayons x pendant les opérations cardiaques.

Rouen, France

Installé derrière une vitre, Philippe Bencteux le président de Robocath, manipule deux petits joystick. Il déplace un fil à l'intérieur des artères, se rapproche du coeur puis dépose un ressort pour maintenir le vaisseau dilaté. Voilà, l'opération (angioplastie) réalisée sur le coeur en plastique est terminée.

Philippe Bencteux, le président de Robocath, réalise une démonstration. © Radio France - Romain Chevalier

"C'est un robot qui est dédié à la cardiologie pour traiter les maladies coronariennes qui sont la première cause de mortalité. C'est quand les artères coronariennes sont bouchées et ce robot va permettre de les déboucher, de les revasculariser".

Un gain de précision

Et avec ce nouveau robot baptisé R-one les gestes des cardiologues seront plus rigoureux, comme témoigne Philippe Bencteux :

"C'est toujours le médecin qui opère mais il va intervenir de manière plus précise grâce au robot, avec donc une meilleure qualité d'intervention, puis tout en étant protégé des irradiations"

Des cardiologues protéger des rayons X

Aujourd'hui les médecins sont au plus près du patient. Ils sont donc touchés par les rayons x qui permettent de visualiser leurs gestes.

Les cardiologue pilote le robot à l'aide de joysticks. © Radio France - Romain Chevalier

Mais avec ce robot, les soignants se trouvent désormais un mètre plus loin et sont protégés par un paravant plombé. Un réel innovation pour Eric Durand, cardiologue au CHU de Rouen :

"On diminue considérablement l'irradiation, c'est quand même un point essentiel. Certains données médicales montre les médecins qui font ce travail toute l'année sont exposés à un risque de tumeur cérébral. Puis on n'a plus besoin de porter un tablier de plomb toute la journée. Ça va donc diminuer toutes les contraintes musculosquelettiques que nous avons."

Faire rayonner Rouen

Acheté 300 000 euros par la métropole de Rouen, le robot R-one est actuellement installé au Medical Training and Testing Center de Rouen, situé à deux pas du CHU.

Le robot R-one en action sur un coeur en plastique. © Radio France - Romain Chevalier

Un atout pour Frédéric Sanchez, le président de la métropole, qui estime que cela va permettre de faire rayonner la ville de Rouen : "On est dans _un dispositif d'entraînement qui permet à des médecins de se former, et lorsqu'ils repartiront chez eux, en France, en Europe ou dans le monde, on espère qu'ils demanderont à leurs responsables de s'équiper de ce robot_."

Il poursuit : "C'est donc très important pour nous en matière de développement économique, parce que c'est ici, à Rouen, que ça se passe."

Bientôt homologuer, le robot R-one devrait être utilisé dans les salles d'opération d'ici quelques mois.