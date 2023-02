Le CHU de Saint-Etienne cherche des volontaires pour tester un vaccin

Vous avez peut-être le pouvoir de faire avancer la science : l'hôpital nord de Saint-Etienne lance un appel aux volontaires afin de participer à une étude mondiale sur un vaccin contre les infections escherichia coli. "C'est une bactérie que l'on trouve dans le tube digestif, très souvent liée aux infections urinaires, mais qui peut avoir de graves conséquences si elle va dans le sang ou dans les reins", explique Elisabeth Botelho-Nevers, cheffe du service infectiologie de l'hôpital de Saint-Etienne. Aujourd'hui cette infection se soigne, mais ne peut pas se prévenir.

L'essai clinique en est à la phase 3 et a lieu dans 10 pays à travers le monde, dont la France qui compte 5 centres partenaires de cette étude, le CHU de Saint-Etienne étant le centre coordinateur.

Pour lancer les tests, l'hôpital a besoin d'une soixantaine de personnes :

hommes ou femmes

au moins âgés de 60 ans

ayant subi une infection urinaire, quelle que soit l'intensité, dans les deux dernières années

savoir se servir d'un smartphone pour une partie du suivi

"C'est un essai complètement à l'aveugle, précise Elisabeth Botelho-Nevers, car le volontaire ne saura pas si on lui injecte un vacin ou un placebo, mais la personne qui le suit ne le saura pas non plus, pour ne pas être influencé". Elle poursuit : "Les volontaires devront venir deux fois à l'hôpital, d'abord pour signer un consentement et être vacciné, puis 29 jours plus tard. Il y a un contact téléphonique tous les 3 mois et un suivi via un smartphone".

Chaque volontaire s'engage pour une durée de trois ans, mais peut abandonner à tout moment. Ils ne sont pas rémunérés, mais les frais, notamment liés aux trajets pour aller à l'hôpital, sont pris en charge par le CHU de Saint-Etienne.

Si vous êtes intéressé par cette étude clinique, vous pouvez postuler via ce lien , ou à l'adresse mail suivante rechercheclinique.infectiologie@chu-st-etienne.fr ou par téléphone au 04 77 12 07 90.