Le CHU de Saint-Etienne et l'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth fusionneront le 1er janvier 2022

La fusion du CHU de Saint-Etienne et de l'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth, ce sera le 1er janvier 2022. Les directions des deux établissements ont présenté ce lundi 4 juillet les bases de ce rapprochement avec à la clé une synergie totale et plus de matériel de haute technologie.

Le 1er janvier 2022, les murs de l'Institut Lucien Neuwirth ne tomberont pas. Il y aura bien une fusion avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Etienne mais il n'y aura pas de suppressions de bureaux ou de salles de soins à l'institut de Cancérologie. En revanche, le pôle travaillera en synergie totale avec le CHU. Un rapprochement qui permettra un parcours complètement personnalisé du patient comme l'explique Olivier Bossard, directeur général du CHU de Saint-Etienne.

"Notre souhait, c'est qu'on mette en place une approche très simple pour le patient autour d'un guichet unique" - Olivier Bossard, directeur général du CHU de Saint-Etienne.

"Il y a un intérêt pour les patients de la Loire d'avoir sur le territoire un établissement de santé qui prennent en charge la totalité des paramètres du cancer, que ce soit la phase de diagnostic ou la phase de thérapeutique. Notre souhait, c'est qu'on mette en place une approche très simple pour le patient articulée autour d'un guichet unique et donc l'idée c'est de regrouper les forces pour aller plus loin".

Un projet approuvé par les directions et les commissions médicales des deux établissements. Le CHSCT et le Comité Technique d'Etablissement de Lucien Neuwirth, eux, ont voté en défaveur de la fusion et s'inquiètent du sort des 450 personnes environ qui y travaillent. Une crainte écartée par Pascale Mocaër, la directrice par intérim de l'Institut de Cancérologie qui assure que personne ne restera sur le carreau après ce rapprochement.

"Tous les emplois que ce soient les emplois des personnes titulaires ou les emplois des personnes contractuelles seront maintenus !" - Pascale Mocaër, directrice par intérim de l'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth

"Tous les emplois que ce soient les emplois des personnes titulaires ou les emplois des personnes contractuelles seront maintenus ! Tous les contrats qui existent seront transférés au CHU de Saint-Etienne au 1er janvier 2022 ! Et j'espère que nous aurons besoin d'embaucher le plus rapidement possible : ça montrera que tout le travail qu'on fera sur les parcours atteindra son objectif".

Et selon la directrice par intérim de l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth, cette fusion permettra d'avoir plus de matériel pour le traitement des cancers. L'institut Lucien Neuwirth était déjà une référence : il couvrait déjà 55% des chimiothérapies de la population de la Loire et plus de 60% des séances de radiothérapie l'année dernière. Mais cette fusion va permettre au pôle de cancérologie d'aller plus loin selon Pascale Mocaër de se moderniser encore plus avec à la clé plus de technologies de pointe.

"Nous allons pouvoir avoir un accélérateur supplémentaire de radiothérapie avant la fin de l'année" - Pascale Mocaër, directrice par intérim de l'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth

"L'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth a aujourd'hui des accélérateurs pour certains très récents mais pour d'autres plus anciens et donc nous allons pouvoir avoir un accélérateur supplémentaire de radiothérapie avant la fin de l'année. Autre exemple : les patients de la Loire ne peuvent pas bénéficier dans la Loire aujourd'hui de l'accès à la thérapie avec des CAR-T cells, il faut pour pouvoir en bénéficier aller à Lyon. Donc nous souhaitons dès la fin de l'année pouvoir y travailler pour pouvoir dès 2022 proposer ces thérapies aux patients. Et puis l'offre de soins de projets personnalisés aux patients doit être de plus en plus précis et justement personnalisés. Donc pour ça nous avons besoin de pouvoir conforter notre plateau de biologie moléculaire au CHU de Saint-Etienne. Donc c'est une troisième illustration de ce qu'on engagera comme investissements rapidement."