Le CHU de Saint-Étienne s’apprête à diagnostiquer plus rapidement les cancers

Le CHU de Saint Etienne lance un dispositif lundi 11 avril pour détecter plus rapidement les cancers et donc mieux les traiter. Les patients pourront être fixé en 24h pour une suspicion de cancer du sein par exemple grâce à Cancerdiag.

Gagner un temps précieux dans le dépistage et la prise en charge des cancers, c'est l'objectif de Cancerdiag, un dispositif qui sera lancé ce lundi par le CHU de Saint-Étienne. Une équipe de trois personnes va recueillir par téléphone ou par internet les demandes des professionnels ou des patients qui sont face à une suspicion de cancer. "Elles vont ensuite organiser un parcours diagnostique pour chacune des filières qu'on lance en expérimentation cancer du sein, cancer, cancer du pancréas et cancer colorectal", explique Angèle Dali-Youcef, directrice du pôle cancérologie du CHU de Saint-Étienne.

L'idée est d'avoir une prise en charge plus rapide et donc des chances de survie plus importantes pour les patients. Avant, "les choses étaient probablement plus longues. D'abord parce qu'au point de départ, les patients pouvaient prendre un peu de temps déjà pour comprendre à qui il fallait s'adresser.

Là, on fait beaucoup de communication pour se dire que c'est là qu'il faut appeler quand on a une suspicion. Et puis après, on a optimisé vraiment le travail entre les équipes pour réduire tous les délais. Et de fait, on va gagner du temps sur cette étape diagnostic." Moins de 24h par exemple pour un cancer du sein.

Des signes avant-coureurs faciles à détecter

Le succès du dispositif va reposer aussi sur l'auto-diagnostic. "Sur le cancer du sein, il y a beaucoup d'information sur l'auto-palpation qui doit être régulière, mensuelle chez les femmes à tout âge. Sur le cancer colorectal, il y a du dépistage organisé aussi. Donc il faut le faire, le dépistage, parce que quand il y a un signe au dépistage, il faut aller au diagnostic.

Sur l'ORL, il faut être très attentif à ce qui se passe dans sa bouche, dans sa gorge. Le fait d'avoir un déraillement de la voix pendant des semaines, d'avoir du mal à avaler, il faut aller consulter. Et puis, sur le pancréas, c'est un peu plus compliqué. Mais des signaux comme une couleur anormale de la peau jaune doit alerter et doit amener à consulter un médecin."

Vous avez des symptômes ? Des doutes ? Un numéro unique est donc lancé ce lundi, le 04 77 12 00 00 et un site internet, cancerdiag.fr.