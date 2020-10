Hopitaux, cliniques de Toulouse, leur classement au palmarès Le Point

Comme l'an dernier, le CHU de Toulouse est classé 3e au palmarès des meilleurs hôpitaux et cliniques de France, dans le magazine le Point. Six cliniques de Haute-Garonne figurent aussi au palmarès dont deux dans le Top 10.

Le CHU de Toulouse arrive troisième au palmarès 2020 des hôpitaux et cliniques du magazine Le Point paru le jeudi 29 octobre. Il apparaît parmi les trois meilleurs établissements de France depuis 23 ans. Les cliniques de Croix-du-Sud et Pasteur font leur entrée dans le Top 10 national.

Les points forts à Purpan, Rangeuil, l'Hôpital des Enfants et l'Oncopole

Certaines spécialités permettent au CHU de Toulouse de briller. C'est le cas particulièrement de la cardiologie pratiquée à Rangueil, cardiologie interventionnelle et infarctus du myocarde.

Egalement en très bonne place, le traitement du diabète, de l'hypertension artérielle, les soins des cancers ORL (Oncopole), la chirurgie des cancers osseux (Purpan), les soins des artères (chirurgie et AVC) ainsi que la chirurgie et la traumatologie du visage (maxillo-faciale).

L'Hôpital des Enfants se distingue aussi dans les domaines de la chirurgie des testicules et des tumeurs cérébrales.

Les urgence du CHU de Toulouse se distinguent par ailleurs comme les plus actives de France avec environ 171.000 passages annuels, à cause notamment d'entrées de cas non-urgents et de la forte activité la nuit.

Six cliniques de Haute-Garonne dans le Top 50 des cliniques

Six cliniques de Haute-Garonne figurent dans le classement 2020, quatre sont en progression, deux stagnent. La clinique Croix-du-Sud de Quint-Fonsegrives fait un bond de cinq places est classée 6e meilleure clinique de France juste devant la clinique Pasteur, avenue de Lombez à Toulouse, qui elle aussi progresse de cinq places. La clinique de l'Union-Saint-Jean (11e) et celle des Cèdres (16e) à Cornebarrieu sont toujours dans le Top 20. La clinique Medipôle Garonne, route d'Espagne, monte à la 27e position. Et la clinique Rive-Gauche est 45e.

Parmi les spécialités où les cliniques toulousaines apparaissent comme des pointures, parmi les trois meilleurs établissements privés de France :

la proctologie à Croix-du-Sud

à Croix-du-Sud la pneumologie , la cardiologie et les varices à la clinique Pasteur

, la et les à la clinique Pasteur les soins de la rétine à l'Union-Saint-Jean

à l'Union-Saint-Jean la chirurgie de l'obésité et le cancer de la thyroïde aux Cèdres

et le cancer de la aux Cèdres la chirurgie du genou et de la hanche (prothèse) à Médipôle Garonne

Aucun autre établissement de Midi-Pyrénées n’apparaît dans le palmarès.