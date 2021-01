Hausse des hospitalisations Covid au CHU de Toulouse, l'efficacité du couvre-feu en question

La situation sanitaire en Haute-Garonne se dégrade au regard du nombre de patients Covid-19 accueillis dans les services hospitaliers à Toulouse, +30% en une semaine. Le couvre-feu n'a pas eu l'effet escompté. Et le CHU attend des doses de vaccins pour ouvrir d'autres plages de rendez-vous.

L'hôpital Rangueil accueille des patients Covid et un centre de vaccination.

Lors de son point hebdomadaire, ce vendredi 29 janvier, le CHU de Toulouse a fait part d'une hausse très nette des hospitalisations liées au Covid-19 depuis une semaine : 159 personnes hospitalisées à ce jour contre 125 la semaine dernière. Des lits vont être ouverts, des opérations reprogrammées comme lors des épisodes intenses précédents, le dernier dès fin septembre.

Divergences sur l'efficacité du couvre-feu

Si il s'agit là peut-être d'une accélération notable de la troisième vague, les professionnels du CHU sont divisés sur les causes. La biostatisticienne Chloé Di Meglio pense que le couvre-feu à 18h est contre-productif à Toulouse, il condense encore plus les populations à des horaires de grosse fréquentation, ce qui peut expliquer cette hausse à Toulouse, cela n'étant pas prouvé sur les territoires moins urbanisés de la Haute-Garonne.

Le chef du service des maladies infectieuses, le Pr Pierre Delobel à l'inverse, parle plutôt de signaux déjà avant-coureurs, apparus pendant les fêtes. Il estime que le couvre-feu a limité les risques, à défaut d’être vraiment efficace.

Vaccinations : beaucoup d'appels mais il n'y a plus de créneaux

A ce jour, près de 8.200 personnes ont été vaccinées par le CHU de Toulouse. Elles ont la garantie d’avoir leur deuxième dose. Les plateformes d'appel sont très sollicitées pour les rendez-vous avec 15.000 à 20.000 appels quotidiens. Cela équivaut au nombre d’appels que reçoit le SAMU 31 en une semaine.

Pour l’instant, le CHU n'est pas en mesure de proposer de nouveaux créneaux pour les vaccinations. Dès que de nouvelles doses de vaccins seront disponibles, de nouvelles plages de rendez-vous devraient ouvrir, à priori en début de semaine prochaine.

En dehors des personnels médicaux libéraux, le CHU vaccine les personnes de plus de 75 ans, ou ayant une pathologie aggravante sur les sites de Purpan, Larrey, Rangueil et Lagrave (seulement jeudi et vendredi).