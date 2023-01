Le CHU de Toulouse innove en chirurgie robotique pour soigner des tumeurs du rein

Une technique chirurgicale innovante robot-assistée a permis à une patiente de 68 ans de conserver son rein et de retrouver une vie normale

C'est une technique d'auto-transplantation par chirurgie robotique qui n'avait encore jamais été réalisée. Une ablation de tumeur réalisée par le service urologie de l'hôpital Rangueil qui a permis à une patiente de 68 ans de conserver son rein et de retrouver une vie normale. L'intervention a été réalisée par le docteur Nicolas Doumerc et son équipe chirurgicale, elle a fait l'objet d'une publication dans le World Journal of Urology en novembre 2022.

La patiente avait d'abord été prise en charge en radiologie interventionnelle pour une ablation des tumeurs par une source de chaleur, mais trois tumeurs n'avaient pas pu être traitées. Lors de cette intervention, l'uretère, situé proche d'une tumeur, avait été endommagé. L'équipe chirurgicale a donc proposé une technique innovante : extraire le rein hors du corps et réaliser une ablation des trois tumeurs, jusque-là inaccessibles, sur une table située à côté de la patiente. L'uretère a été réparé et le rein a ensuite été réimplanté dans le bas de l’abdomen et l’uretère réimplanté en zone saine.

L’assistance robotique a permis une intervention mini-invasive là où une chirurgie classique aurait été lourde et risquée. Une opération similaire, mais intracorporelle, avait déjà été réalisée par chirurgie robotique en 2018, une autogreffe sans ouvrir l’abdomen. Une stratégie prometteuse.

Cette chirurgie exceptionnelle a permis de traiter les cellules tumorales tout en préservant le rein et a évité un handicap définitif à la patiente. Cette stratégie médicale, pleine d’avenir, ouvre de nouvelles possibilités dans le traitement des lésions du rein.