Le retour des visites au CHU de Toulouse

Depuis trois semaines, entre 50 et 60 malades du Covid sont hospitalisés au CHU de Toulouse. C'est deux fois moins qu'au mois de mai. Grâce à cette amélioration, le CHU a décidé d'autoriser à nouveau les visites dans les hôpitaux de la ville dès ce vendredi. "On autorise un visiteur par patient lors des hospitalisations de jour et ambulatoires. Pour ce qui est des hospitalisations conventionnelles, les visites sont autorisées de 14 heures à 20 heures, pour les soins critiques et soins palliatifs, les modalités de visites sont définies par l'équipe soignante", précise Marc Penaud, le directeur général du CHU.

Et si le Covid circule moins à Toulouse, c'est surtout grâce au développement de la vaccination, selon Alexa Debard, infectiologue au CHU. "La vaccination protège contre les hospitalisations, contre les formes graves, explique-t-elle. On sait maintenant grâce aux études qui ont été réalisées en Israël qu'il y a aussi une diminution des formes asymptomatiques, donc il y a une diminution très forte de la transmission, et ça diminue la charge virale." À Toulouse, 268 000 personnes ont au moins reçu une dose au sein du CHU ou au vaccinodrome. À partir du 18 juin, il y aura 1000 vaccinations par heure au vaccinodrome de Toulouse.

Le CHU de Toulouse a besoin de 150 infirmiers et aides-soignants

Dans ce contexte, l'activité reprend progressivement dans les hôpitaux de Toulouse. 87% des opérations chirurgicales hors Covid sont désormais assurées. Mais difficile de tenir le rythme, alors que le personnel soignant commence à manquer. Le CHU de Toulouse a besoin de 150 infirmiers et aides soignants, du jamais vu dans la ville rose. "Certains professionnels ont fait part du souhait de faire une pause, explique Djemila Bourouma, directrice des soins du CHU de Toulouse. De plus en plus décident de se réorienter ou d'exercer dans un autre pays. La faute à la crise sanitaire selon Marc Penaud : "depuis plus d'un an et demi, ils doivent faire face à la pression des soins et à une charge mentale très importante". Pour les aider, le CHU de Toulouse a pourtant mis en place "un partenariat avec la Maison de la Psychologie, ajoute le directeur général du CHU. S'ils en ont besoin, ils peuvent contacter le 05 34 39 33 47".

Pour compenser les départs, les recrutements ont été ouverts au maximum. En ce début de mois de juin, il y a déjà 20% d'embauches en plus que l'année dernière. Les quotas de formations ont également été augmentées : cette année il y aura 40 étudiants aides-soignants en plus, et 10 apprentis infirmiers supplémentaires.