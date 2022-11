Le CHU de Toulouse ouvre des lits supplémentaires pour faire face à l'épidémie de bronchiolite

Depuis le début de la semaine, le service des urgences pédiatriques du CHU de Toulouse compte près de 170 passages par jour contre 140 à 150 habituellement en pleine épidémie de bronchiolite. Les week-end, le nombre de passage par jour dépasse même les 200. Cette maladie touche les enfants de moins de deux ans et provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Pour faire face à cet afflux, plus de vingt lits supplémentaires ont ouverts par anticipation depuis octobre, d'autres seront ouverts ce week-end et 16 lits de médecine jusqu'à la mi-décembre. Au total, 33 infirmières puéricultrices et 35 auxiliaires de puériculture ont également été recrutés.

Grace à ces mesures,le plan Blanc annoncé mercredi soir par le ministre de la Santé, qui permet de rappeler des soignants en congés ou de transférer des enfants vers d'autres régions, ne concerne pas Toulouse pour le moment.

Des journées sans répit pour les soignants

France Bleu Occitanie a pu pousser la porte de la chambre de Pria, bébé de 4 mois malade depuis mercredi et pris en charge aux urgences pédiatriques de Purpan. Le bébé a été installé dans un lit à barreaux, sous les yeux de sa mère Doris. Pria est soignée par Nathalie, responsable de la prise en charge des enfants, et son équipe "on lui a mis une petite sonde qui va jusque dans son estomac pour qu'elle soit alimentée directement car elle est épuisée, elle a besoin d'être aidée pour récupérer des forces." La petite a besoin d'au moins 24 à 48 heures de repos et il peut arriver que les lits viennent à manquer "c'est compliqué, il y a une très forte l'activité, les journées sont sans répit, c'est difficile aussi pour les équipes soignantes." Jusqu'à présent, tous les patients qui se sont présentés ont été accueillis.

L'épidémie est devenue "plus agressive"

L'hôpital doit faire face à une épidémie qui est devenue "plus agressive", indique Sarah Viguier, la directrice de l'hôpital des enfants au CHU de Toulouse : "L'épidémie ne se manifeste pas de la même manière que lors des années qui ont précédé la crise covid. Elle est arrivée plus tôt, elle plus virulente, et se prolonge plus longtemps. On en a pas l'habitude."Le pic de l'épidémie est attendu mi décembre. Si la situation devenait trop compliquée, le CHU alertera l'Agence régionale de Santé qui peut décider de déclencher le plan Blanc à Toulouse.

Rappel des bonnes conduites à tenir

Pour éviter les virus de l'hiver qui sont chaque année à l'origine d'épidémies de bronchiolite, l'Agence régionale de santé rappelle les bonnes conduites à tenir et ça commence par le respect des gestes barrières :

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

-Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter

-Porter un masque lorsque l’on est malade et aérer les pièces régulièrement.

En cas de symptômes, le bon réflexe est toujours de contacter en priorité son médecin traitant. En cas d’urgence ou d’absence du médecin traitant, il faut appeler le 15 avant de se déplacer.