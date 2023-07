Le CHU de Toulouse ouvre un centre pour lutter contre le burn out des soignants

Depuis le 5 mai 2023, le CHU de Toulouse a ouvert à l'hôpital Purpan un centre de prévention de l'épuisement professionnel des soignants, appelé le PEPS. Il s'adresse à tous les soignants des environs : les 16 000 agents du CHU de Toulouse, les milliers d'agents des cliniques privés et les centaines de libéraux, sans limite d'âge ni de catégorie, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants, cadre de santé, ou secrétaire médical...

ⓘ Publicité

Jusqu'à deux tiers des soignants concernés

Le docteur Fabrice Hénin, chef de service du PEPS affirme qu'un soignant sur deux, voire deux sur trois sont en épuisement professionnel ou à risque : " le monde du soin est indéniablement en difficulté et tout particulièrement depuis la période sanitaire COVID, mais tout professionnel qui a une activité professionnelle est à risque."

Le médecin explique que l'épuisement professionnel se caractérise par des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, d'agressivité, de passivité, une perte d'empathie avec des difficultés d'épanouissement personnel jusqu'au jour où "on n'est plus capable de se lever de son lit". Et de préciser "le vrai burn out , c'est plusieurs mois d'arrêt de travail".

Locaux à la fois isolés et faciles d'accès

Dans un soucis de discrétion les locaux du PEPS sont éloignés de l'entrée principale de l'hôpital Purpan, mais ils sont aussi très pratiques d'accès avec un parking situé à quelques dizaines de mètres et le tramway qui passe à proximité. Les patients sont adressés au centre par le médecin du travail, le médecin traitant ou un psychiatre.

Informer / prendre en charge / éviter la rechute

L'équipe du PEPS se compose de deux médecins et de deux psychologues. Aucune hospitalisation, les patients bénéficient d'une prise en charge individualisée de 5 à 10 séances de psychologie et/ou d'ateliers de groupe. L'idée est de "mieux se connaître pour mieux combattre les difficultés".

Le docteur Caroline Gernigon, spécialiste de pathologies professionnelles. © Radio France - Pascale Danyel

C'est une prise en charge sur le long terme précise le docteur Caroline Gernigon qui accueille les patients dans un box pour un questionnaire médical. Elle discute avec le patient de ses symptômes, de sa situation financière par rapport à son arrêt de travail et elle l'oriente si besoin pour faire le point.

À lire aussi Hôpital de Toulouse : jusqu'à 430 lits fermés cet été à cause du manque de personnel

La finalité du PEPS est triple : informer / prendre en charge / éviter la rechute et réintégrer son activité professionnelle. Au regard de la pénurie de soignants en Haute-Garonne, c'est primordial.

Témoignage d'une aide-soignante prise en charge au PEPS

Pour le moment, une vingtaine de soignants sont suivis au PEPS. L'un d'entre eux a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Pour les besoins de l'interview, nous l'appelons "Marie". Elle se présente comme "aide-soignante dans un centre médical de Toulouse". Et explique son vécu : "ça ne se déclenche pas au bout d'une semaine, ça prend des années, jusqu'au jour où la dépression s'installe." Questionnée sur ce que le fait de venir au PEPS lui apporte Marie répond : "verbaliser, prendre conscience des mécanismes qui ont déclenché cet épuisement". Elle précise que "le COVID a contribué à (son) l'épuisement professionnel mais il n'a fait qu'exacerber une situation qui existait déjà".

Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins propose également une prise en charge, via l'association Mots .