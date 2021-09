Le CHU de Toulouse reprend la tête du palmarès Le Point des meilleurs hôpitaux de France

C'est un palmarès toujours regardé avec attention par les lecteurs et qui fait la fierté des équipes : le CHU de Toulouse arrive en tête du classement des meilleurs hôpitaux de France selon Le Point. Croix-du-Sud et Pasteur arrivent dans le Top 5 des meilleures cliniques.

L'offre de soins est sans conteste de très bonne qualité en Haute-Garonne : le CHU de Toulouse est désigné meilleur hôpital de France devant Bordeaux et Lille. Et cinq cliniques toulousaines figurent dans le palmarès du privé. En revanche, aucun autre établissement de l'ex-région Midi-Pyrénées n'apparait dans ces classements. Décryptage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le CHU de Toulouse numéro un pour la 12e fois

Désigné troisième meilleur hôpital de France ces deux dernières années, le CHU de Toulouse retrouve les lauriers nationaux devant les établissements de Bordeaux et Lille. En 24 éditions de ce palmarès très regardé par les professionnels et les particuliers, les hôpitaux toulousains ont toujours été sur le podium, décrochant la meilleure place à 12 reprises.

Le CHU de Toulouse regroupe les sites de Purpan, Rangueil-Larrey mais aussi l'Hôtel-Dieu (la Grave) et la Fontaine Salée à Salies-du-Salat dans le Comminges.

Six cliniques toulousaines dans les 40 meilleures

Dans le privé aussi, Toulous cartonne sur l'offre de soins. Croix-du-Sud à Quint-Fonsegrives est quatrième et Pasteur, avenue de Lombez à Toulouse, cinquième. Toutes les deux gagnent une place dans classement dominé par des établissements de Reims, Nantes et Rennes.

En revanche, la clinique de l'Union à Saint-Jean rétrograde à la 15e place (11e l'an dernier) tandis que les Cèdres (22e) à Cornebarrieu perdent six places. La clinique Rive-Gauche fait un spectaculaire bond dans le classement passant de la 45e à la 23e place. L'établissement de la route d'Espagne, Médipôle Garonne perd quant à lui neuf places et se retrouve 38e et sixième clinique toulousaine.