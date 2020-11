Le CHU de Toulouse s'apprête à déployer sa réanimation mobile, un hôpital de campagne unique au monde

Cela fait trois ans que le CHU de Toulouse travaille sur ce projet. Sa présentation aurait dû avoir lieu en juin dernier mais évidemment la crise sanitaire a bouleversé le calendrier. C'est donc ce lundi que Vincent Bounes et ses équipes vont le présenter pour la première fois et surtout le mettre au service des patients. "C'est comme une réanimation dépliable", décrit le patron du SAMU 31. Imaginez un gros camion mobile donc capable de se déplier en 20 minutes, une fois sur place et d'offrir alors cinq salles hospitalières. "Nous allons pouvoir accueillir jusqu'à 18 patients."

Baptisé ce lundi 9 novembre

Il s'agit là d'un projet européen binational entre la France et l'Espagne cofinancé par les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie en France et Andorre, Catalogne et Navarre côte espagnol. Cet hôpital mobile, initialement créé pour pouvoir intervenir en urgence sur une situation d'attentat, va donc être utilisé des deux côtés de la frontière. Aujourd'hui, il va évidemment être mis au service des soins des patients atteints du Covid-19 pour soulager les hôpitaux en fonction de l'évolution de leur situation.

Entre eux, les soignants l'appellent Shelter mais le "concentré de technologie absolu" tel que décrit également par Vincent Bounes sera officiellement baptisé ce lundi 9 novembre. Sa phase de tests est terminée et il doit accueillir ses premiers patients dès lundi après-midi. "C'est un modèle unique, un prototype : il n'existe nulle par ailleurs", renchérit Marc Penaud, le directeur du CHU de Toulouse. Une première mondiale donc qui arrive à point nommé alors que les services de réanimations ont fort à faire pour plusieurs semaines encore avec l'épidémie de coronavirus.