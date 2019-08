Le CHU de Toulouse troisième meilleur hôpital de France, doublé par Lille

Toulouse, France

C'est l'hôpital de Bordeaux qui est en tête du classement du Point des meilleurs hôpitaux et cliniques de France, suivi par Lille et Toulouse à la troisième place. Viennent ensuite Strasbourg, Montpellier et Nantes. Parmi les cliniques, aucune ne figure dans le top 10. Mais la Croix du sud fait son entrée à la 11e place, juste devant la clinique Pasteur qui monte. Celle de l'Union et celle des Cèdres à Cornebarrieu rétrogradent tout en restant dans les 20 meilleures françaises.

Le CHU Purpan est le deuxième meilleur hôpital de France pour les urgences traumatologiques et pour le traitement des tumeurs cérébrales chez les enfants et les adolescents. Il est aussi le deuxième meilleur dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ; et troisième meilleur pour les scléroses en plaques.

L'hôpital Rangueil excelle dans la pratique de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie des artères et dans la prise en charge des infarctus. Rangueil est également le must en matière de traitement du diabète. En ce qui concerne les cliniques, si vous faites un infarctus vous pouvez aller à Pasteur, elle est première du classement dans cette spécialité. La clinique des Cèdres à Cornebarrieu se distingue en pneumologie. Enfin la clinique de l'Union fait partie des trois meilleures de France pour les interventions chirurgicales sur la cheville.