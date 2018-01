Lors de ses vœux mardi soir, la Directrice Générale du CHRU de Tours, Marie-Noëlle Gérain-Breuzard, a fixé les grandes orientations pour 2018. Trois axes sont prioritaires.

Garantir l'égalité d'accès à des soins de qualité pour tous Améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé Confirmer et renforcer la place du CHRU de Tours dans la compétition nationale et internationale.

Pour améliorer la qualité d'accueil des patients, la direction du CHU a promis d'aller vers des chambres majoritairement à un lit, dotées de sanitaires où un accompagnant puisse passer une nuit dans de bonnes conditions. C'est un vaste chantier de 320 millions d'euros, dont 23% soutenus par l'Etat. Pour améliorer aussi la qualité des soins, la directrice a évoqué qu'à l'initiative de la CPAM et du CHU, les médecins de ville vont avoir accès à la messagerie sécurisée, leur permettant d’échanger de manière directe avec les confrères hospitaliers, et le dossier médical partagé sera accessible aux patients et à leur médecin traitant. Par ailleurs, fin 2018, le CHU va mettre en place la prise de rendez-vous en ligne et la pré-admission en ligne. Il y aura aussi un travail sur l'orientation des patients, l'information. D'ailleurs, un forum de citoyens s'est réuni fin 2017. Une douzaine d’entre eux, tous volontaires, ont consacré à leur CHU 17 heures de leur temps, sous l’animation d’un consultant extérieur, pour tout à la fois comprendre la complexité de nos mécanismes et éclairer par des suggestions très concrètes ce qu’ils attendent de nous. Les travaux de ce forum seront présentés à l’ensemble des trios de pôle et à la gouvernance de l’hôpital le 29 janvier. Un des chantiers prioritaires aussi, c'est la réduction des délais d'attente. Pour cela, le CHU entend adapter ses structures en réorganisant les capacités d'hospitalisation par le développement de l'ambulatoire. La directrice a précisé que le taux de chirurgie ambulatoire du CHU est passé à 38 %, en 2017. Il représente 57 % des hospitalisations et 18 % des recettes. Par ailleurs, le CHRU prépare en 2018, l’ouverture d’un centre ambulatoire dédié aux maladies métaboliques, notamment le diabète. Le site va aussi accélérer le déploiement de la télé-médecine.

De la médiation interne

Pour améliorer les conditions de travail des personnels (une délégation a d'ailleurs été invitée à s'exprimer avant les vœux), une commission de la vie hospitalière composée de 14 membres sera installée le 8 Février pour proposer un plan d'action pour améliorer la qualité de vie au travail. Via notamment la mise en place d'une médiation interne. Par ailleurs, le CHU de Tours souhaite confirmer et renforcer sa place dans la compétition nationale et internationale, alors qu’un récent rapport de la Cour des Comptes suggère de concentrer la recherche sur 10 CHU au lieu des 32 actuels, il est fondamental que celui de Tours, unique CHU de la région Centre - Val de Loire, demeure dans la compétition.

Le CHRU de Tours en chiffres, c'est :

100.000 Urgences accueillies en 2017 (adultes et pédiatriques)

180 greffes pratiquées