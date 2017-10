Le CHU Dijon Bourgogne lance un nouvel appel aux dons

Le CHU Dijon Bourgogne organisait ce mardi 10 octobre sa deuxième soirée annuelles des bienfaiteurs pour remercier tous ceux qui donnent du temps ou de l'argent à l'établissement. Cette soirée a également été l'occasion de dévoiler un nouveau projet pour la maternité.

Le CHU de Dijon Bourgogne a visiblement la cote auprès du grand public. Nombreuses sont en effet les personnes, les entreprises ou les associations qui donnent de leur temps ou de l'argent pour financer la recherche ou l'amélioration des bâtiments. Pour remercier tous ces bienfaiteurs, le CHU organisait ce mardi 10 octobre, une soirée qui a été l'occasion de faire le bilan de cette manne et de présenter un nouveau projet qui va faire lui aussi l'objet d'un appel aux dons

Une plateforme de levée de fonds

Depuis plus de deux ans, le CHU a mis en place une plateforme de levée de fonds (crowfounding) par laquelle chacun peut participer à ces financements de projets. Le CHU Dijon Bourgogne avait d'ailleurs à l'époque été le premier établissement hospitalier à se lancer dans une telle démarche. Elle a déjà permis de récolter plus de 30 000 euros de dons et de financer ainsi cinq projets, dont le dernier en date concernait la mise en place d'une salle des familles à la maternité. Les dons peuvent aussi s'effectuer directement via le site du CHU. Chaque don donne automatiquement lieu à un envoi d'un reçu fiscal permettant une déduction sur les impôts.

Un nouveau projet pour la maternité

Un nouveau projet a été dévoilé à l'occasion de cette deuxième soirée des bienfaiteurs. Il concerne la parentalité via la maternité où l'accueil sera amélioré pour proposer un style plus moderne et design et le transformer en sorte de cocon où l'on se sente bien. Pour y participer il suffit de rendre sur la plateforme de levée de fonds du CHU ou sur le site du CHU de Dijon.