Le CHU Jean Minjoz de Besançon recrute pour pallier, notamment, le manque de soignants

Plus d'une centaine d'emplois sont actuellement à pourvoir au CHU de Besançon, essentiellement des postes d'aides-soignants, d'infirmiers et de cadres de santé, mais aussi par exemple un poste de conseiller en économie sociale et solidaire, et un poste de cuisinier.

Plus d'une centaine d'emplois sont actuellement à pourvoir au CHU de Besançon.

A Besançon, le CHU Jean Minjoz lance une campagne de recrutement 100% numérique avec un slogan : "vous aussi, devenez indispensable". Sur emploi.chu-besancon.fr vous pouvez consulter les offres et postuler directement en ligne. Des spots avec des témoignages de patients sont diffusés sur les réseaux sociaux.

Plus de 100 postes vacants

Plus d'une centaine d'emplois sont actuellement à pourvoir, essentiellement des postes d'aides-soignants, d'infirmiers et de cadres de santé, mais aussi par exemple un poste de psychologue, et un technicien de maintenance spécialité électricité.

Le directeur général par intérim du CHU de Besançon, Emmanuel Luigi, reconnait que les deux années de pandémie ont mis à mal le recrutement à l'hôpital, avec une accélération du nombre de demandes de disponibilités notamment, mais se veut confiant. "Après la crise Covid, très clairement, on a senti qu'il y avait une vague de flottement dans les candidatures, explique Emmanuel Luigi. On a donc pris l'initiative d'une campagne et d'une modernisation de nos outils, notamment d'une numérisation des outils de recrutement".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comme dans d'autres hôpitaux, "on connait une sorte peut-être de découragement, ou de questionnement, poursuit le directeur, que les professionnels se posent et qui les amènent à faire autre chose, peut-être pendant un temps".

L'hôpital ne tourne pas à pleine vitesse, Emmanuel Luigi

Ce manque de personnel crée inévitablement des répercussions sur le quotidien à l'hôpital, pour les patients comme pour le personnel. "Aujourd'hui nos blocs opératoires tournent entre 80 et 90% de leurs capacités, précise Emmanuel Luigi, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel". L'accès aux soins pour les patients est donc ralenti, "plus difficile", avec des délais d'attente aux urgences, pour obtenir une consultation ou un rendez-vous.

Une centaine de fermetures de lits

Le personnel pâtit aussi de cette situation. Cela crée "une certaine instabilité, une incertitude", reconnait la Direction du CHU, car, explique Emmanuel Luigi, "on est obligé de fermer des lits (ndlr : une centaine actuellement), de recomposer les équipes".