Le CHU sur les rangs pour la reprise de la clinique mutualiste à Grenoble

Un acteur de poids vient de faire son entrée dans le complexe et polémique dossier de la vente de la clinique mutualiste à Grenoble. À la veille du dépôt des offres fermes de reprise, le CHU de Grenoble a jeudi fait savoir qu’il avait noué un partenariat avec l’AGDUC, l’un des trois derniers candidats à la reprise. L’association grenobloise pour la gestion de la dialyse et des usagers porteurs de maladie chroniques, basée à Meylan, vient du secteur associatif et non lucratif, contrairement aux deux autres candidats. Son dossier a déjà reçu le soutien des usagers, et employés de la clinique.

Ils avaient également déposé un dossier de reprise, dans un format de SCOP, qui n’a pas été retenu, et ont finalement fait savoir la semaine dernière qu’ils prenaient position en faveur de l’AGDUC, seul repreneur qui selon eux permettrait à la mutualiste de conserver son statut d’Etablissement de Santé d’Interêt Collectif (ESPIC).

Le CHU de Grenoble, dans un communiqué, estime que ce partenariat est une «occasion unique de créer un maillage territorial beaucoup plus coopératif et solidaire entre des acteurs de santé majeurs». Une association qui réjouit les collectivité locales, le département avait lui aussi déjà pris position pour l’AGDUC, et jeudi, la mairie de Grenoble, comme la métropole se sont félicités de l’arrivée du CHU aux côtés de l'association meylannaise, et ont appuyé cette candidature.

Le partenariat entre le CHU et l’AGDUC est aussi valable pour la reprise de la nouvelle clinique Chartreuse à Voiron. Le candidat retenu pour racheter la clinique mutualiste de Grenoble devrait être connu au mois de juin.