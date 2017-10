Le CIAS à l'Ouest de Rennes aide aussi les aidants

Ce vendredi, c'est la journée nationale des aidants. Ils sont 8,3 millions en France à s'occuper régulièrement d'un proche en perte d'autonomie. En Bretagne, le Centre Intercommunal d'Action Sociale à l'Ouest de Rennes leur propose notamment des formations.

En France, plus de 8 millions de personnes s'occupent au quotidien d'un proche malade, âgé ou handicapé. Des aidants de plus en plus nombreux et parfois démunis pour trouver de l'aider selon les associations.

En Bretagne, le CIAS à l'Ouest de Rennes propose notamment des formations pour les aider. Valérie Chaussepied, coordinatrice au Centre d'Action Sociale, était l'invitée de France Bleu Armorique. Elle explique que "nous pouvons tous être concerné un jour. On peut être amené un jour à accompagner un enfant, un proche, un parent, un conjoint". Valérie Chaussepied rappelle que les aidants ont toujours existé, "mais aujourd'hui ils sont davantage reconnus par les autorités".

Le CIAS à l'Ouest de Rennes est soutenu par l'Agence Régionale de Santé, par le Département d'Ille-et-Vilaine ainsi que par les associations du secteur. "Je remarque que les aidants, malgré leurs difficultés au quotidien, ont toujours le sourire" témoigne la coordinatrice de CIAS. "En revanche, ils n'ont pas toujours les informations sur les aides qu'ils peuvent recevoir".

Les aidants peuvent ainsi recevoir une formation dans la structure. Il s'agit de réunion avec un psychologue. On les y informe sur leurs droits, ils peuvent aussi échanger sur leur quotidien. Le CIAS à l'Ouest de Rennes propose aussi des temps de répit. "Il s'agit d'activités de bien-être pour les aidants, de la sophrologie ou du tai chi" explique Valérie Chaussepied.