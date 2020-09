Un indicateur en rouge : la circulation de la Covid-19 s'accélère en Savoie

Chaque jeudi, le ministère de la Santé annonce les départements classés "rouge" (55 actuellement). La Savoie n'en fait pas partie, pour l'instant, mais un indicateur vient de passer au rouge : le taux d'incidence. Il s'agit du nombre de nouvelles contaminations en une semaine pour 100.000 habitants.

En Savoie, le taux d'incidence atteint désormais les 55 nouveaux cas, c'est-à-dire au dessus du seuil des 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Sur cet indicateur, la Savoie passe donc au rouge sur les cartes du ministère de la Santé. Cela ne veut pas dire que la Savoie est devenu un département rouge de "circulation active", comme le Rhône ou l'Isère. Il reste encore en Savoie des indicateurs au vert comme par exemple le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) et le taux d'occupation des lits en réanimation.

Suivi des indicateurs, par le ministère des Solidarités et de la Santé © Radio France - Données Ministère des Solidarités et de la Santé

La situation n'est pas aussi critique en Savoie que dans les départements voisins. En Isère, ce taux d'incidence atteint presque le double (91), et il est quatre fois plus haut dans le Rhône. Cette proximité pourrait d'ailleurs faire basculer toute la Savoie en rouge, car l'environnement proche du département compte dans le classement du ministère de la Santé.

La situation évolue très vite en Savoie

Les observateurs sont d'accord pour dire que la situation évolue vite. A Chambéry, 21 personnes touchées par le virus sont désormais hospitalisées alors qu'elles étaient une douzaine la semaine dernière. Plus de 250 nouveaux cas sont recensés en Savoie cette semaine, quasiment le double d'il y a 15 jours. Certes, on teste plus de monde, mais en proportion le nombre de cas augmente plus vite que le nombre de tests. On saura donc jeudi soir si la Savoie est placée en rouge par le gouvernement. Dans ce cas-là, des mesures de protection supplémentaires seront peut-être annoncées par la préfecture de Savoie.