Le cluster s'aggrave à la maison d'arrêt d'Angoulême

42 cas positifs de source syndicale (dont une femme et un mineur), 41 selon l'administration pénitentiaire : le nombre de malades de la COVID est passé de douze à une quarantaine en moins de quinze jours à la maison d'arrêt d'Angoulême. Sans parler des cas contacts. Pour les syndicats, c'est le manque d'isolement des détenus qui est à l'origine de cette augmentation de l'épidémie : dans une cellule de 5 détenus, si l'un est malade les quatre autres le seront aussi rapidement. C'est aussi un effet des mouvements : les détenus malades sont isolés mais dans leurs déplacements à la douche ils peuvent contaminer d'autres personnes. Et puis, l'entrée des familles dans l'établissement se fait sans pass sanitaire, dénonce le représentant du syndicat des gardiens de prison UFAP.

Des parloirs sans pass sanitaire ?

Du côté de l'administration pénitentiaire, qui renvoie à l'Agence Régionale de Santé l'analyse des causes et des conséquences médicales de cette situation, on rappelle que des protections en plexiglas ont été installées dans les parloirs, et que les malades sont à l'isolement. Toutes les activités collectives ont été supprimées, et les mouvements limités, avec le masque obligatoire y compris en extérieur. Un troisième dépistage des cas de COVID doit avoir lieu, la semaine prochaine, à la maison d'arrêt d'Angoulême.