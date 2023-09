Le CNRS de Montpellier cherche des adolescents volontaires pour une enquête comparative sur l'autisme

L'institut des Technosciences de l'Information et la Communication (qui dépend de l'université Paul Valéry et du CNRS de Montpellier) cherche des volontaires âgés de 10 à 15 ans sans surdité, sans syndrome génétique ni suspicion d'autisme afin de mener une enquête comparative avec des enfants et des adolescents autistes diagnostiqués au CHU de Montpellier Lapeyronie.

ⓘ Publicité

"Je travaille déjà avec 32 enfants ou adolescents diagnostiqués autistes pour une étude clinique, je cherche donc entre 12 et 22 enfants ou adolescents qui ne présentent aucun symptômes pour comparer un certain nombre de données" explique Cwiosna Roques, doctorante au laboratoire Praxiling.

Il s'agira d'un entretien unique d'environ 45 mn au cours duquel les volontaires échangeront avec les enquêteurs sur des sujets divers, ils seront soumis aussi à quelques activités sans difficulté, comme décrire une image simple ou raconter une histoire à partir d'un livre d'images sans texte. "Les compétences des volontaires ne sont pas évaluées, nous analysons des données plus fines pour lesquelles je ne peux donner trop d'informations afin de ne pas biaiser l'expérience, mais je me tiens à disposition pour toute question". Les entretiens seront filmés mais totalement anonymes. Ils auront lieu au laboratoire Praxiling qui se trouve à l'université Paul Valéry, route de Mende à Montpellier.

Si vous souhaitez faire avancer la science et les connaissances sur l'autisme, vous pouvez proposer à votre enfant de participer à cette étude clinique en contactant par mail Cwiosna Roques / 06.33.13.04.41