Le coeur d'un isérois de 54 ans est reparti ce vendredi matin à Chatonnay grâce à l'application Sauv-Life

Un homme de 54 ans doit la vie à l'application Sauv-Life que l'on peut télécharger si l'on est former aux gestes de premiers secours. Il a fait un arrêt cardiaque vers huit heures et demie ce vendredi matin. 2 "citoyeurs-sauveteurs" sont venus faire repartir son coeur avant l'arrivée du SMUR.

Le coeur d'un homme de 54 ans s'est arrêté de battre au cours d'une promenade

L'homme âgé de 54 ans se promenait en famille au bord d'un étang à Chatonnay quand il a fait un malaise cardiaque. Son coeur s'est arrêté de battre.

Ses proches ont aussitôt appelé les secours qui ont lancé une alerte via l'application "Sauv-Life" lancée février en 2019. Elle permet de contacter les personnes les plus proches qui l'ont téléchargée. Des "citoyens-sauveteurs, formés ou on aux gestes des premiers secours et qui seront guidés par GPS jusqu'à la victime.

Deux "citoyens-sauveteurs" ont pratiqué un massage cardiaque

Et là, ils peuvent commencer un massage cardiaque, s'ils savent le faire, ou être pratiquer les gestes qui leur seront indiqués à distance par un médecin du SAMU en attendant l'arrivée des secours sur place, car tout se joue dans les premières minutes quand un coeur est arrêté.

Et c'est ce qui s'est produit ce vendredi matin, 2 personnes alertées par leur application qui se trouvaient tout près sont arrivées rapidement sur place et ont pu faire les gestes de premiers secours avant l'arrivée des pompiers et du medecin du SMUR. Ils ont pu faire repartir le coeur.

Grâce à l'application Sauv-Life, son coeur est reparti rapidement

L'homme a ensuite été transporté à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon.

350 000 "citoyens-sauveteurs" ont déjà téléchargées Sauv-Life, l'application qui porte bien son nom puisqu'elle a déjà permis de sauver de nombreuses vies.