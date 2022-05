Le Collectif Inter-Hôpitaux de Limoges invite Olivier Véran à faire une garde au CHU

Ils sont actuellement 104 médecins à boycotter le processus de certification du CHU de Limoges, qui se déroule depuis ce lundi. Cette procédure assurée par des experts de la Haute autorité de santé est obligatoire tous les quatre ans et garantit la sécurité et la qualité des soins.

Une mascarade

Par leur refus, les médecins veulent dénoncer "une parodie d'évaluation de la qualité" explique le docteur Sylvain Palat, porte-parole du collectif , "à l'heure où l'hôpital est ébranlé dans ses fondations, il nous paraît décalé d'essayer d'évaluer plus des procédures que la qualité en elle-même".

Le but de l'action est d'alerter la population sur cette "évaluation qui ne reflète pas la réalité du terrain. Au CHU de Limoges, une centaine de lits sont fermés en permanence depuis plusieurs mois." Alerter aussi la tutelle, Sylvain Palat, également praticien au service de médecine interne, invite d'ailleurs le ministre de la Santé Olivier Véran, médecin de profession, à venir faire une garde aux urgences de Limoges "et ensemble nous évaluerons la qualité et la sécurité des soins".