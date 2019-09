Le collectif Inter-Urgences attend des "engagements forts" de la part de la ministre de la Santé

Nantes, France

Le vice-président du collectif Inter-Urgences attend des_"engagements forts"_de la part de la ministre de la Santé qui doit présenter ce lundi un "plan d'actions" pour tenter de résoudre la crise des urgences qui dure depuis bientôt six mois. Selon le journal Les Echos, Agnès Buzyn pourrait annoncer un budget qui devrait dépasser 600 millions d'euros sur trois ans.

Une volonté de changer les choses

"Ce n'est qu'un chiffre" commente Christophe Le Tallec, vice-président du collectif Inter-Urgence, "Nous ne connaissons par la répartition, à quelle hauteur et ce qu'on va mettre autour de ça en matière d'organisation. Ouvrir des lits oui mais il faut le personnel qui va avec". Christophe Le Tallec observe que le langage de la ministre de la Santé "a changé. _Agnès Buzyn nous parlait de problèmes d'organisation, aujourd'hui elle reconnait la souffrance des personnels hospitaliers_. Aujourd'hui on sent qu'il y a une volonté vraiment de changer les choses".