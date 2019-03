Le collectif relayant la campagne "Du glyphosate dans mes urines" dans l'Indre appelle aux dons

Le collectif anti-glyphosate de l'Indre recherche 5000 euros pour financer les frais d'huissier pendant le contrôle des urines et de justice par la suite

Indre, Centre-Val de Loire, France

Dans l'Indre la campagne "Du glyphosate dans mes urines" se précise. Les inscriptions sont désormais closes et le collectif anti-glyphosate "campagne glypho 36 " du département, a finalisé sa liste de volontaires souhaitant faire analyser le contenu de leurs vessies. 71 personnes issues de tout le département sont intéressées. Un chiffre important à tel point que la campagne de collecte des échantillons se déroulera sur 2 jours, Les 10 et 11 avril prochains au Poinçonnet, sous contrôle d'huissier.

Cette opération réalisée au niveau national est en efet extrêmement contrôlée pour assurer les recevabilités scientifique mais aussi juridiques de ces données. Car l'objectif de l'opération est non seulement de réaliser une étude épidémiologique mais aussi de faire reconnaître la responsabilité des pollueurs . Mais pour aller au bout du projet il faudra justement trouver encore un peu d'argent. Car si les frais d'analyse -85 euros par personne - sont payés par les volontaires eux-même, il reste une quarantaine d'euros par participant à régler. Un financement participatif est lancé sur Hello asso pour couvrir les frais d'huissier et les éventuels frais de justice.