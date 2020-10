Le collectif Santé en danger veut se lancer dans le jeu électoral : "on ira au bout"

Il prend de plus en plus d'ampleur au fil des mois : le collectif Santé en danger, né à Hénin-Beaumont, veut s'immiscer dans la vie politique. Il dénonce les mesures du Ségur et demande à être reçu par le ministre de la santé. Et il n'exclut pas de se lancer dans plusieurs batailles électorales.

Arnaud Chiche, médecin anesthésiste, et Mélanie Drapier Merveille, infirmière. Le collectif Santé en danger, né à la fin du mois de juillet 2020, revendique aujourd'hui plus de 160 000 membres

Et si les soignants se lançaient dans la vie politique pour mieux se faire entendre ? C'est ce que suggère ce mardi sur France Bleu Nord le fondateur du collectif Santé en danger. Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur médical à la polyclinique d'Hénin Beaumont, a créé ce collectif à la fin du mois de juillet, après le Ségur de la santé qu'il estime loin d'être à la hauteur.

Il compte aujourd'hui plus de 160 000 membres partout en France, et affirme être représenté dans une quarantaine de professions de santé. Le collectif, très actif sur Facebook, annonce "une révolution 2.0", et dénonce le manque de moyens attribués pour le secteur de la santé, alors que la deuxième vague de coronavirus déferle sur la France.

Toujours par reçu par Olivier Véran

Depuis sa création, il demande à être reçu par le ministre de la santé Olivier Véran, et lui demande d'organiser un Ségur 2. "J'ai allumé la mèche fin juillet", analyse Arnaud Chiche, "à un moment où le gouvernement aurait dû écouter. Il ne m'a pas reçu, alors je ne laisserai pas ces gens-là, par leur manque de compétence, faire en sorte que nous vivions de nouveau reclus".

Je ne laisserai pas ces gens-là faire n'importe quoi

Arnaud Chiche assure donc aujourd'hui que, s'il n'est pas rapidement reçu et entendu par le gouvernement, il lancera son collectif en politique : "s'il faut en arriver là, on organisera une structure politique, et on ira au bout, en faisant élire des députés de la santé dans chaque circonscription". Avant les législatives, il y aura les élections régionales, et surtout la présidentielle, et Arnaud Chiche n'exclut rien : "je n'écarte aucune décision. Je ne laisserai pas ces gens-là faire n'importe quoi. Sans avoir fait l'ENA et Sciences Po, notre collectif ne s'y prend pas trop mal en stratégie de communication et politique. A bon entendeur, salut !"

Il va falloir qu'on nous entende

Le collectif Santé en danger est aujourd'hui constitué de 18 antennes régionales. Mélanie Drapier Merveille, infirmière libérale à Marquion, coordonne celle des Hauts-de-France. Elle se souvient des mots "très forts" utilisés par le gouvernement pendant le confinement : "nous étions en guerre, nous étions des héros. Mais aujourd'hui, les soldats sont oubliés. Il va falloir qu'on nous entende. Et 160 000, ce n'est qu'un début".