Le collectif "Santé en danger" veut un Ségur 2 pour les soignants

Il ne décolère pas. Arnaud Chiche, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital d'Hénin Beaumont est intarissable quand on lui demande les raisons qui l'ont poussé, mi-juillet, à créer le collectif "Santé en danger". "Dans le Ségur, on ne prend pas en compte toutes les professions de la santé, comme les sages-femmes, qui mettent au monde les bébés de France", explique Arnaud Chiche. Alors, il détaille dans un post sur Facebook son ras-le-bol et expose ses propositions pour aller beaucoup plus loin que le Ségur.

Une publication qui fait beaucoup parler. Très vite, Arnaud Chiche crée un groupe, "Santé en danger", pour agréger les soignants qui ont commenté et relayé sa publication initiale. Le nombre de membres grimpe très rapidement, jusqu'à atteindre ces derniers jours plus de 90 000 membres. Un groupe Facebook devenu collectif. Arnaud Chiche vient de déposer les statuts en préfecture. La revendication du collectif est claire : "Un Ségur 2, sans attendre", martèle Arnaud Chiche.

Pour Arnaud Chiche, on ne prend pas assez en compte le terrain Copier

Mais qu'il y aurait-il dans ces nouveaux accords "où l'on ramène le terrain à la barre" selon Arnaud Chiche ? "Ça sera un choc sur la santé !". selon lui. Un choc qui se décline en trois dimensions.

"On repense tout le système de santé"

Tout d'abord, un choc "d'attractivité", pour améliorer les conditions de travail des soignants, au déjà d'une simple augmentation salariale. "On va s'assurer qu'ils aient du matériel, qu'ils ne manquent de rien, que les effectifs soient augmentés", détaille Arnaud Chiche.

Puis, un choc "capacitaire". "On ne doit plus chercher de lit, il faut une réserve sanitaire, comme une réserve militaire. Ça tombe bien, on est en guerre", explique Arnaud Chiche, pour souligner le fait que les soignants sont encore très engagés dans la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Enfin, "un choc de facilité". "On simplifie tout, on baisse les charges, on arrête la paperasse, on arrête de faire chier les soignants pour qu'ils puissent bosser tranquille.", résume Arnaud Chiche.

Arnaud Chiche détaille les propositions du collectif "Santé en danger" Copier

"Ça dépasse la revendication salariale, on repense tout le système de santé", explique Arnaud Chiche, qui demande une rencontre dans les plus brefs délais avec le ministre de la Santé Olivier Véran, voir avec Emmanuel Macron. Le soignant devenu chef de file d'un collectif "qui travaille déjà avec les syndicats", ne lachera rien : "Ils doivent nous craindre, car on a toujours un coup d'avance."