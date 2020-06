"Le chantage à l'emploi doit cesser" s'énerve le collectif Strasbourg Respire. Pour ces défenseurs d'une meilleure qualité de l'air, la plupart des candidats du second tour des municipales, à Strasbourg notamment, mettent en avant l'économie post-covid au détriment de la santé et de l'écologie.

Contre la pollution de l'air, le collectif Strasbourg Respire alerte: "On va droit dans le mur"

"Ne pas opposer économie et écologie" pour le collectif Strasbourg Respire

Thomas Bourdrel, médecin-radiologue strasbourgeois et porte-parole du collectif Strasbourg Respire vient de signer une tribune dans les Dernières Nouvelles d'Alsace pour regretter que l'écologie et la lutte contre la pollution de l'air, qui figuraient en bonne place dans tous les programmes des candidats au premier tour des municipales, soient passé au second plan chez bon nombre d'entre eux.

"Il a fallu la crise du covid pour qu'on se rende compte que les enjeux économiques vont de nouveau prendre le pas sur les impacts sanitaires et écologiques, c'est une grave erreur". Le médecin se dit aussi "très déçu de voir à quel point chacun est capable de retourner sa veste".

Un message très dangereux

Pour le médecin, opposer économie et écologie, économie et santé c'est "un message très dangereux, car même à Strasbourg on aurait à la fois la possibilité de relancer l'économie, l'économie intelligente, tout en préservant l'écologie, en tout cas l'impact sur la santé des strasbourgeois". Le collectif Strasbourg Respire alerte régulièrement sur les risques pour la santé de la pollution de l’air.