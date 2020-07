Le collège d'Alzon fermé à Nîmes, deux cas de Covid-19 parmi les élèves

La direction de l'Institut Emmanuel-d'Alzon à Nîmes l'a appris ce mercredi matin : deux de ses élèves sont positifs au coronavirus. Il s'agit de deux frères, l'un en classe de 6e, l'autre en 3e. Alors qu'il ne restait qu'une journée et demi de cours, le collège ferme ses portes.

ous les parents d'élèves ont été immédiatement tenus au courant. "Nous avons demandé aux familles dont les enfants étaient dans ces classes-là de faire tester leurs enfants, puisqu'ils étaient en proximité, explique à France Bleu Gard Lozère Yvan Lachaud, le directeur général de l'Institut Emmanuel-D'Alzon . Et on a aussi demandé à notre personnel qui était en contact direct avec ces deux enfants de se faire tester."

Ce n'est pas la première fois que des cas de Covid-19 sont identifiés parmi les établissements de l'institut dans le Gard. "Malheureusement, on a déjà eu le même type d'expérience dans notre collège de Beaucaire, rappelle Yvan Lachaud. Et nous avons fermé l'établissement il y a une huitaine de jours, en primaire. Il y avait là aussi trois cas positifs dans deux familles proches. tous les autres tests passés ensuite ont été négatifs. Donc on a bien fait de prendre cette décision. Devant ces problèmes sanitaires, même si on porte des masques, même si on a du gel, lorsqu'il y a des cas repérés, il vaut mieux fermer de façon à ne pas prendre de risques supplémentaires."

"Il n'y a pas d'affolement. On maîtrise tout à fait la situation. Le personnel a été informé. Il faut simplement que les parents et les enseignants se fassent tester de façon à ce qu'on lève toute ambiguïté, tout risque." Yvan Lachaud, directeur général de l'institut Emmanuel-d'Alzon à Nîmes

Le lycée est également fermé.