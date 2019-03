Le "colon tour" passe peut-être par votre ville

Ce "colon tour" vise à convaincre les gens âgés de plus de 50 ans de pratiquer le dépistage du cancer colorectal. Un sujet très sérieux qu'une mise en scène originale vise à dédramatiser

Vaucluse, France

Le "colon tour" n'est pas une nouveauté. Il existe depuis une dizaine d'années mais reste une opération d'information indispensable. Le message est simple : quand vous recevez votre test de dépistage par la poste, faites-le ! C'est simple et cela permet de sauver des vies. ce cancer de l'intestin qui tue encore 17 000 personnes par an en France est celui qu'il est le plus facile de prévenir.

Après Carpentras lundi, le "colon tour" est mardi à Montfavet (place du marché) et mercredi à la clinique Fontvert de Sorgues.

Reportage :