Le combat courageux d'une meylanaise contre l'algie vasculaire de la face : elle en appelle à Olivier Véran.

Audrey Aronica, une meylanaise de 40 ans, souffre depuis 3 ans d'une maladie très douloureuse, l'algie vasculaire de la face, AVF, aussi appelée la maladie du suicide. 120 000 personnes en souffrent en France.

Audrey, mariée, mère de deux enfants a dû abandonner son métier et toute vie sociale, tellement l'algie vasculaire de la face la fait souffrir. "Tout est compliqué. Même aller diner chez des amis ou partir en vacances, c'est un calvaire pour moi. Pour ma famille, me voir souffrir comme cela, c'est traumatisant." lâche Audrey

C'est comme si on vous enfonçait un pieu dans l'œil -Audrey

Elle évalue sa douleur à 11 sur une échelle de 10. Les crises reviennent tous les jours. "C'est comme si on vous enfonçait un pieu dans l'œil pour vous l'arracher à vif" explique Audrey. "Mes crises revenaient chaque nuit, j'attendais le tsunami. Ca durait deux heures. _Affronter une telle douleur, c'est une épreuve terrible_. On est seul face à soi-même et on ne sait pas quoi faire pour échapper à cet enfer."

Errance médicale

Au départ, son médecin lui avait diagnostiqué une névralgie d'Arnold, mais malgré les antalgiques pris à très haute de dose, elle souffrait toujours le martyr. Débute alors une longue errance médicale pour Audrey. "J'ai consulté un grand nombre de médecins, notamment des neurologues qui me disaient que c'était psychologique. Il y en a même un qui m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire pour moi, à part me couper la tête !" s'indigne Audrey. "C'est inadmissible qu'on traite ainsi les malades."

Voilà tous les médicaments qu'Audrey devaient prendre, sans résultat, avant de découvrir les anticorps monoclonaux © Radio France - Véronique Pueyo

L'espoir avec les anticorps monoclonaux

Elle rencontre enfin un médecin généraliste qui l'écoute et elle trouve un neurologue spécialiste de sa maladie à Paris ! " Sans ces personnes qui m'ont écoutée, je ne sais pas ce que je serais devenue." Grâce à Facebook, elle rejoint un groupe de patients AVF. Ensemble ils échangent des conseils, se soutiennent moralement. C'est ainsi qu'elle apprend qu'il existe un médicament existe : les anticorps monoclonaux. Mais le médicament, qui a pourtant une autorisation de mise sur le marché en France, doit être commandé par son pharmacien à l'étranger. L'injection, qui doit être renouvelée chaque mois, coûte 245 euros et n'est pas remboursée.

Une pétition pour obtenir le remboursement

"Il existe deux labos qui fabriquent ce médicament. Aimonig, qu'on trouve en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Suisse où il est remboursé. Et puis, celui que je prends, Emgality." souligne Audrey qui poursuit : "Depuis que je le prends, je dors à nouveau! Cela faisait trois ans que je ne dormais plus ! J'ai la chance de pouvoir l'acheter mais je pense à ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est pour cela qu'on a lancé cette pétition, pour qu'il soit remboursé en France par la sécurité sociale!"

L'appel à Olivier Véran, ministre de la Santé

Il faut atteindre les 100 000 signatures avant fin juin pour pouvoir saisir les parlementaires qui pourraient faire changer les choses. " Pour l'instant, on en est à 70 000 signatures. Cela prend deux secondes, et si les gens ressentaient seulement deux secondes de notre douleur, ils comprendraient pourquoi c'est si important de signer!" supplie Audrey.

Avec son groupe, Audrey a interpellé des parlementaires. Les sénateurs Michel Savin et Frédérique Puissat, la soutiennent. Mais ils ont écrit à Olivier Véran, en vain :" Pourtant, il est neurologue et grenoblois. Je sais qu'il est débordé avec le Covid, mais _il faut qu'il nous entende et qu'on nous laisse une chance de sortir de cet enfer_. Et pour l'instant, il n'y a que les anticorps monoclonaux." insiste Audrey qui doit également prendre de l'oxygène régulièrement.

Le chanteur Kikesa , qui souffre d'AVF, en a fait une chanson, baptisée Algie. Audrey a essayé de le joindre via les réseaux sociaux, sans succès. "Comme il est connu, ce serait bien qu'il nous aide à mieux faire connaitre cette maladie. S'il lit cet article, qu'il nous contacte !"

Le site de la pétition : change.org/algie