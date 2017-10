Le combat de Léonie et de sa famille du Pontet

Léonie est une jeune fille souriante et pleine de vie. A 9 ans, elle se bat pourtant contre une maladie rare et contre laquelle il n'existe aucun traitement à ce jour. Sa famille qui réside au Pontet a créé une association pour recueillir des fonds et lui offrir un avenir.

C'est un long chemin sur lequel viennent de s'engager Léonie âgée de 9 ans et sa famille originaire du Pontet.

Le terrible diagnostic est tombé au début de l'été, Léonie souffre d'une tumeur cérébrale rare (un gliome du tronc cérébral infiltrant) qui n'est pas opérable et contre lequel il n'existe aucun traitement à ce jour.

Se battre sur tous les fronts

La famille a choisi de se battre sur tous les fronts pour comprendre la maladie, pour échanger avec d'autres familles touchées dans le but d'offrir un avenir à Léonie.

L'espoir passe aujourd'hui par un long séjour au Mexique où se trouve un centre spécialisé. Il propose un panel de soins adaptés alliant chimiothérapie, immunothérapie et approche alimentaire notamment.

Le sourire à la vie de Léonie © Radio France - Daniel Morin

Pour financer ce séjour, les parents de Léonie ont fondé une association ainsi qu'un site internet dans le but de collecter des fonds. Ils organisent de nombreuses animations et opérations de sensibilisation pour permettre à Léonie de conserver son joli sourire.

Laurent Savary le papa de Léonie répond aux questions de Daniel Morin Copier