Le commerce de pneus à l'origine de la présence du moustique tigre dans les Alpes-Maritimes

Le moustique tigre est arrivé dans les Alpes-Maritimes d'une manière assez inattendue : la mondialisation et particulièrement le transport intercontinental de pneus usagers.

Ce sont les cargaisons de pneus usagers arrivés en provenance d'Asie, il y a plusieurs années, qui sont à la racine de l'arrivée du moustique tigre en France. "Un pneu, quand l'eau rentre dedans, elle n'en sortira pas", explique Dominique Hauptman spécialiste du traitement contre le moustique tigre. "Ainsi, de nombreux œufs de moustiques tigres se sont développés facilement".

Il faut attendre 2004 pour retrouver les première traces du moustique tigre dans notre département. "En revanche, le particulier constate l'apparition de l'insecte dans son jardin à partir de 2009", ajoute Dominique Hauptman. Et il avance dans les Alpes-Maritimes, et partout en France, grâce au covoiturage. "Une voiture qui revient de vacances et qui emmène avec elle deux ou trois moustiques", conclue Dominique Hauptman. Une étude relayée par nos confrères du Figaro faisait état de 4 moustiques tigres pour 770 autos.