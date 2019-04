Le comptoir médical de Clermont-l'Hérault dépose une demande pour acquérir un scanner

La demande va être déposée auprès de l'agence régionale de santé (ARS) dans les prochains jours : le comptoir médical, structure de santé privée à Clermont-l'Hérault veut s'équiper d'un scanner et d'une IRM. De quoi permettre d'attirer de nouveaux médecins et de favoriser la médecine de proximité.

Clermont-l'Hérault, France

Le comptoir médical de Clermont-l'Hérault (Hérault) dépose une demande d'équipement pour un scanner et une imagerie par résonance magnétique (IRM) auprès de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce pôle de santé privé est né en 2014, dans l'esprit de la pharmacienne de la ville Martine Azémar. Avec une associée, elles investissent 2 millions d'euros dans le projet.

Aujourd'hui l'établissement permet à une trentaine de médecins spécialistes de consulter par roulement dans huit bureaux aménagés et depuis le mois d'août 2018, le cabinet d'imagerie médicale du centre-ville y a déménagé avec son matériel : mammographie, échographies, panoramiques... tout ce que contenait l'ancien cabinet.

Lutte contre les déserts médicaux

Pneumologues, gynécologues, pédiatres, rhumatologues : une à plusieurs fois par semaine, les spécialistes quittent leur cabinet principal -bien souvent à Montpellier- et se relaient dans les bureaux de ce comptoir médical. Des médecins comme Patrick Sachot, ORL à Pézenas : il vient régulièrement pour permettre aux gens de Lodève, Gignac ou Clermont-l'Hérault de consulter sans avoir à faire des kilomètres en voiture. "L'emplacement est parfait à la sortie de l'A75, les locaux sont magnifiques, et si on a besoin de faire appels aux collègues radiologues ils sont juste en dessous." précise le médecin.

Attirer les jeunes médecins

Des radiologues qui comptent sur le futur équipement pour attirer les jeunes praticiens : "C'est difficile de les attirer quand ils partent du CHU avec tous les équipements possibles et qu'ils arrivent chez nous avec moitié moins", explique Jérôme Bénis radiologue.

"Pour nous, c'est un investissement sur au moins 20 ans." - Jérôme Bénis, radiologue.

Ici, 9 radiologues et 10 employés reçoivent quelques 120 patients chaque jour rien que pour de l'imagerie médicale : "L'imagerie médicale c'est comme la biologie, ce sont des disciplines pivots, si on veut que les médecins déjà en place puisse travailler correctement ce sont des priorités mais elles permettent aussi de nouvelles installations. Sans imagerie et sans biologie, c'est difficile d'attirer des nouveaux médecins."

L'ARS doit donner sa réponse dans 6 mois. Et le radiologue de rappeler que dans les dix dernières années, 14 cabinets de radiologie ont fermé dans le département de l'Hérault.