Moins de sport, risque de dépression : une étude du CHU de Toulouse pointe les effets néfastes du confinement

Une étude du CHU de Toulouse pointe du doigt les effets néfastes du confinement. Durant un an, une équipe toulousaine a mené, sur 534 personnes âgées de 50 à 89 ans, des analyses très poussées de leurs comportements et de leur état psychologique durant le premier confinement, au printemps 2020. Les résultats de cette enquête inédite sur les effets à long terme de ce confinement viennent d'être publiés dans la revue scientifique "International Journal of Environmental Research and Public Health".

Activité physique réduite

Selon cette étude, 65% des personnes de ce groupe - représentatif de la population de la Haute-Garonne - ont réduit leur activité physique, environ 27% ont signalé une prise de poids de plus de 2kg ; et 61% ont déclaré avoir une alimentation de moins bonne qualité (augmentation de la consommation d'aliments sucrés, d'alcool, de graisses ou de glucides, non compensée par une augmentation de la consommation de fruits et légumes et de produits laitiers). Pour ce qui relève de la consommation médicamenteuse, 12% des participants ont signalé une augmentation du traitement médicamenteux.

Symptômes de dépression

Par ailleurs, les symptômes de la dépression et de l'anxiété se sont accentués, comme l'explique le professeur Jean Ferrieres qui est à l'origine de cette étude. "Un an après malheureusement les dégâts sont toujours là, avec 35% de dépressifs et 35% d'anxieux. Ceux qui sont en contact avec le public, comme les caissières, infirmières et médecins, ont trois fois plus de chance d'être toujours anxieux un an après le confinement," explique le professeur Ferrières à France Bleu Occitanie. Et il ajoute : "On ne comprend pas pourquoi un enfermement qui a duré deux mois et demi peut avoir autant d'effets un an après."

Les chercheurs ont également observé une augmentation du tabagisme chez 9% des participants, et 8 d’entre eux ont signalé un évènement cardiovasculaire aigu : cardiopathie ischémique, athérosclérose dans les artères des membres inférieurs etc.

Effectuée par téléphone, l’analyse toulousaine a été réalisée au 1er, 6e et 12e mois après le confinement par les équipes d'épidémiologie cardio-vasculaire de la fédération de cardiologie, du service d'épidémiologie et de l’USMR (l’Unité de Soutien Méthodologique à la Recherche) du CHU de Toulouse et de l'Inserm.