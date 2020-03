"Le confinement n'est pas bien appliqué", opération de police sur la rocade de Laval

Grosse opération de police sur la rocade de Laval dans le cadre des mesures de confinement. Une dizaine de fonctionnaires de la Direction Départementale de la Sécurité Publique, renforcés par du personnel de la police municipale, ont contrôlé tout ce qui passait.

Avec un seul et unique objectif : vérifier que les Mayennais étaient bien munis de leur attestation de déplacement dérogatoire. Et c'était loin d'être le cas regrette un officier de police : "il n'y a aucune exception, chaque véhicule est contrôlé. On demande les motifs du déplacement et on regarde si ça rentre dans le cadre du confinement. Il y a trop de véhicules qui se déplacent. Et plusieurs automobilistes sont en infraction. Le confinement n'est pas bien appliqué. On sera amené à faire plus de contrôles".

Si vous sortez, vous devez impérativement chaque jour remplir cette attestation valable pour aller faire des courses, pour un rendez-vous chez le médecin, pour des raison familiales impérieuses, pour aller faire un peu de sport à l'exception des pratiques de sports collectifs ou encore tout simplement pour se rendre au travail. Et dans ce dernier cas, il vous faudra deux attestations : l'attestation journalière et un justificatif de déplacement professionnel signé par votre employeur expliquant que vous ne pouvez pas faire de télétravail.