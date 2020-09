"Le confinement ponctuel, seule mesure de prévention efficace actuellement" assure une directrice d'Ehpad

Sonia Desbordes, vous êtes directrice de l'Ehpad Mellet Mandard, également déléguée départementale de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il y a ce lundi matin une grande inquiétude notamment dans le Roannais avec ce cluster dans une maison de retraite et presqu'une dizaine de résidents décédés ces derniers jours. C'est une inquiétude qui se propage à tous les directeurs et directrices d'Ehpad ?

Nous sommes très inquiets oui et certains établissements du roannais ont commencé à confiné pour 7 jours pour endiguer cette crise. C'est épouvantable de voir les résidents décéder dans ces circonstances.

Avez-vous ou allez-vous durcir la sécurité pour enrayer la propagation du coronavirus ?

On a remis un registre à l'entrée de manière à remonter les contacts s'il y avait quoi que ce soit. Désormais il n'y a plus qu'un visiteur par résident même si les visites sont libres pour essayer d'avoir le moins de concentration et de propagation possible.

Le confinement ponctuel est la méthode privilégiée dans les Ehpad ?

C'est la solution la moins pire pour protéger nos résidents. On essaie que ce soit le moins long possible pour ne pas impacter les résidents. C'est une méthode qui a déjà fonctionné dans la gestion de la gastroentérite par exemple. Fermer l'établissement cela ne veut pas dire un confinement en chambre stricto sensu. Ce sont souvent des confinements par étage ou par pallier. C'est une collectivité qui réagit mais à l'intérieur on n'oublie pas l'individuel.

Comment on gère humainement de revenir un peu en arrière et de se rapprocher de la période du confinement du printemps qui avait laissé des traces ?

Ce n'est pas parcequ'il y a confinement qu'on arrête toutes les activités mais on les fait en moins grand nombre. Il s'agit avant tout de maintenir leur autonomie et certains ont beaucoup perdu pendant le confinement. Il reste les rendez-vous avec les familles, au téléphone, sur Skype.