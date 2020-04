Le confinement va durer dans les Ehpad : " des résidents menacent de se jeter par la fenêtre"

Le déconfinement, à partir du 11 mai, ne concernera pas les personnes âgées et en particulier les résidents des Ehpad. Les mesures actuelles devraient durer dans le temps. Une situation de plus en difficile à vivre et à gérer dans les maisons de retraite en Pays de la Loire.

Les visites ne sont pas autorisées, les pensionnaires sont seuls dans leurs chambres, aucun atelier collectif, aucune animation. Des mesures sévères qui ont pour ambition d'enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus et de protéger une population fragile.

Il y a des résidents qui menacent de se jeter par la fenêtre

Mais ce confinement strict est de plus en plus difficile à vivre raconte Aurélien Balzeau, directeur adjoint de la maison de retraite de Saint-Aignan-sur Roë dans le Sud-Mayenne. Certains résidents se laissent aller pour ne pas dire se laissent mourir, c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement, d'autres sont victimes de sérieux troubles psychologiques : "l'isolement en chambre est une mesure qu'on peut prendre selon moi sur une certaine durée mais à un moment donné on risque d'avoir des effets 'syndrome de glissement'. On rencontre aussi des troubles psy. Un monsieur, qui a pourtant toute sa tête, nous a souhaité joyeux Noël. Des résidents menacent de se jeter par la fenêtre, il y a des crises d'hystérie et ça nous inquiète. On pourrait imaginer un déconfinement partiel avec des espaces réservés tout près des chambres. Vous imaginez vous rester seul dans votre chambre, confiné ? Et chez nous ça fait déjà 15 jours ! C'est juste insupportable".

Pour rompre l'isolement, des maisons de retraite organisent des séances vidéo pour maintenir le lien avec les familles. A Cossé-le-Vivien, une promenade quotidienne, de quelques minutes, est autorisée et ça ne se fait évidemment pas en groupe souligne Jérôme Fauvel qui travaille dans la résidence : "on se promène avec eux dans le parc attenant à l'Ehpad. On met des masques. Chez nous, il n'y a pas eu de cas détectés de Covid-19. Je dirais que ça se passe plutôt bien pour l'instant". Cet employé espère maintenant que le personnel et les résidents soient le plus rapidement testés.

Selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé, le coronavirus a tué 96 résidents d'Ehpad et d'établissements médico-sociaux en Pays de la Loire.

►►ECOUTEZ