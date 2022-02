Le Conseil d'Etat rejette le recours de l'Association des Citoyens Contre les Déserts Médicaux

En 2021, l'Association des Citoyens Contre les Déserts Médicaux avait engagé une procédure judiciaire, via son avocate Corinne Lepage, pour intimer à l'Etat d'agir plus fortement et faciliter une meilleure répartition des professionnels de santé. En ce début de semaine, l'ACCDM a été informée que le Conseil d'Etat rejetait son recours, au motif qu'il ne reconnaissait pas la carence sanitaire liée au désert médical. Une association qui possède une antenne en Sarthe et en Mayenne.

"Au recours avaient pourtant été joints les rapports qui le démontrent formellement, dont le rapport sénatorial de Messieurs Maurey et Longeot de janvier 2020, des rapports publiés en 2022 par E. Vigneron à la demande de l’AMRF, il existe bien une perte d’espérance de vie des citoyens vivant dans les déserts médicaux", écrit l'ACCDM dans un communiqué.

"Le combat continue"

"Mais le combat continue" indique-t-elle. En France, près de neuf millions de Français n'ont pas de médecins généralistes. L'Association des Citoyens Contre les Déserts Médicaux demande aux candidats à l'élection présidentielles de formuler des propositions pour favoriser l'accès aux soins. Le 8 mars 2022 à Laval, elle auditionnera plusieurs d'entre eux ou leurs représentants à Espace Mayenne. "Ces auditions seront filmées et diffusées le lendemain sur le site de l’association : desertsmedicaux.org", précise l'ACCDM.

Leur avocate, maître Corinne Lepage, sera l'invitée de France Bleu Mayenne le jeudi 24 février 2022 à 8h08.

