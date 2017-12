Landes, France

Au cours de leur vie, quatre personnes sur cinq souffriront d'un mal de dos localisé en bas de la colonne vertébrale, la lombalgie. Pour 7% d'entre elles, la lombalgie s'installera et deviendra chronique. Mais la douleur n'est pas synonyme de gravité, et le repos retarde la guérison.

La lombalgie, cette douleur en bas du dos, hyper localisée, se déclenche souvent après un faux mouvement. Elle n'est pas forcément liée au travail, mais plutôt au stress et à la fatigue. La douleur est parfois telle, qu'on reste coincé et le premier réflexe est alors de rester coucher. D'ailleurs, selon un baromètre de l'Institut BVA, près de 7 personnes sur 10 pensent que le repos est le meilleur remède, alors que c'est tout le contraire explique le directeur de la CPAM des Landes, Yves Coulombeau : "Ce n'est pas en restant immobile et sous antalgiques, en osant pas faire le moindre mouvement qu'on va arranger les choses. On favorise la résorption d'une lombalgie si on continue à pratiquer une petite activité. On peut avoir mal, c'est la définition de la lombalgie, mais généralement on n'aura pas moins mal en restant immobile, donc autant avoir une activité, même peu, de façon à remettre la machine en marche."

Une lombalgie se guérit en un mois ou un mois et demi, mais il faut faire évoluer le comportement des médecins et des patients poursuit Yves Coulombeau : "Dans la première semaine de la lombalgie, un antalgique, quelques mouvements, ça doit aller. Si ça se prolonge, on faire intervenir le kiné ou l'imagerie médicale ou d'autres spécialités, mais c'est pas la peine de sortir la grosse artillerie dès la première consultation."

En France, la lombalgie est le deuxième motif de consultation chez le généraliste, elle représente 30% des arrêts de travail de plus de six mois.

Quelques exercices pour le dos

Dans un fascicule distribué par la CPAM dans le cadre de sa campagne, tout le mode peut retrouver quelques exercices simples à faire à la maison. Il suffit d'avoir dix minutes le matin.