Le conseil de l'ordre des médecins prive Nouzonville d'un généraliste

Nouzonville avait trouvé un médecin pour assurer une vacation hebdomadaire dans son nouveau centre de santé mutualiste ouvert au début de l'année 2021, au sein de l'hôpital. En décembre, le docteur a dû mettre fin à sa permanence du lundi.

Le Conseil de l'Ordre des médecins des Ardennes lui impose en effet d'assurer des gardes à Nouzonville s'il souhaite continuer à y recevoir sa patientèle ardennaise. Or le généraliste, qui prend déjà des gardes à Reims, n'a pas le temps d'en assumer à Nouzonville.

Le maire scandalisé

La nouvelle a fait bondir Florian Lecoultre, le maire de Nouzonville : "C'est une honte absolue ! On se bat pour trouver des débuts de solution et on nous met des bâtons dans les roues". La municipalité en appelle au ministre de la Santé. "Aujourd'hui on n'arrivera pas à faire venir des médecins qui s'installent du lundi au samedi, 40 heures par semaine", déplore Florian Lecoultre qui dénonce des règles rigides et absurdes.

La décision semble d'autant plus regrettable aux yeux du maire que le docteur rémois, originaire des Ardennes, profitait de ses consultations hebdomadaires le lundi pour venir voir sa famille le week-end. "On a loupé un deuxième médecin à cause de ça", souligne Florian Lecoultre. "Il exerçait aussi à Reims et devait signer à Nouzonville pour une journée par semaine. Il a vu la difficulté et a laissé tomber".

Le Conseil de l'Ordre des médecins reste muet

Le Code de la santé publique prévoit pourtant qu'une exemption de garde peut être accordée, notamment "pour tenir compte des conditions d'exercice de certains médecins". Sur son site internet, le Conseil de l'Ordre des médecins du Doubs précise même que "le maintien ou non de l'activité de soins" est l'un des éléments pris en compte.

Dans les Ardennes, le président du Conseil de l'Ordre des médecins refuse d'expliquer la décision et de répondre à nos questions, mais précise que le docteur concerné n'a pas fait appel de la décision.

Le nouveau centre de santé mutualiste n'accueille donc plus de médecin généraliste, mais recevra un dentiste deux ou trois jours par semaine à compter du mois de février. Avec près de 6600 habitants, Nouzonville compte deux médecins généralistes.