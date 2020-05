Le Conseil de Surveillance du CHU apporte son "soutien plein et entier" au site de Serre-Cavalier à Nîmes

Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, avait réclamé début mai la réunion d'un conseil de surveillance extraordinaire au directeur du CHU de Nîmes. Il souhaitait toute la transparence sur la situation à Serre-Cavalier. Plus de 30 résidents sont morts dans les services de ce pôle de gériatrie depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Le Conseil s'est réuni ce vendredi, et souhaite adopter la motion suivante :

" Le Conseil de Surveillance a pris acte de l’ensemble des mesures barrières, de l’ensemble des renforts apportés sur le site par le CHU de Nîmes, de la qualité des prises en charge médicale et soignante sur le site, au service d’une population en unité de soins de longue durée, très fragile, présentant de nombreuses pathologies et de comorbidités associées", est-il écrit dans le communiqué. " _Le Conseil de Surveillance apporte son soutien plein et entier à la Direction Générale, à la communauté médicale, soignante et hospitalière du CHU de Nîmes qui n’a pas compté ses heures et son investissement pour assurer une prise en charge la plus qualitative possible des patients et résidents concernés. Le Conseil de Surveillance s’indigne des attaques mensongères, diffamatoires et calomnieuses dont a été victime, le CHU de Nîme_s."

Le Conseil de Surveillance réaffirme son soutien plein et entier au Directeur Général, aux équipes médicales, soignantes et hospitalières qui le composent.

Cette motion a été adoptée à l'unanimité à l'exception du syndicat CGT qui a voté contre.